Le rappeur de l’est de Londres Guvna B a sorti la chanson « Massive » inspirée de West Ham, dont tous les bénéfices sont reversés à Isla Caton, une jeune fan de marteaux luttant contre une forme rare de cancer.

Après être devenu viral pour avoir joué le freestyle en direct sur Sky Sports News plus tôt cette semaine, Guvna B, de son vrai nom Isaac Charles Borquaye, a promis de le transformer en une sortie studio complète plus tard cette semaine.

EDGE: le rappeur de l’est de Londres Guvna B crie Bowen, Rice and co. sur le single caritatif « Massive » de West Ham

Il a déclaré: « D’accord, nous ne faisions que jouer avec le petit rap sur Sky Sports, mais après avoir lu vos messages, je publierai sous peu une version studio de la chanson et je ferai don de tous les bénéfices à @islasfight. »

Moins de 48 heures plus tard, « Massive » est sorti sur toutes les principales plateformes musicales et présente certaines des plus grandes stars de West Ham, notamment Declan Rice, Jarrod Bowen et Michail Antonio.

Guvna B a également annoncé que tous les bénéfices générés par le single seraient reversés à Isla Caton, une jeune fan de West Ham qui lutte depuis cinq ans contre une forme rare de cancer appelée Neuroblastome.

D’accord, nous ne faisions que déconner avec le petit rap sur Sky Sports mais après avoir lu vos messages, je sortirai sous peu une version studio de la chanson et je reverserai tous les bénéfices à @islasfight 🖤⚒️ – GUVNA B (@GuvnaB) 5 janvier 2022

Depuis le diagnostic d’Isla, sa mère Nicola a été à l’avant-garde des efforts de collecte de fonds de la famille, avec plus de 85 000 £ ayant déjà été collectés sur la page JustGiving de la famille dans le but de « donner à Isla autant de bonheur qu’humainement possible ».