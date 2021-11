Le rappeur de longue date UB40, Toaster Terence ‘Astro’ Wilson décède à 64 ans

Terence Wilson, l’ancien membre des incontournables du reggae-pop britannique UB40 qui était largement connu sous le nom d’Astro, est décédé hier (6) après une courte maladie. Il avait 64 ans.

La nouvelle n’arrive que trois mois après la mort à 62 ans du co-fondateur de UB40, saxophoniste et auteur-compositeur Brian Travers. Une déclaration de la version actuelle du groupe dans laquelle Astro a joué avec Ali Campbell et Mickey Virtue disait : « Nous sommes absolument dévastés et complètement navrés de devoir vous dire que notre bien-aimé Astro est décédé aujourd’hui après une très courte maladie.

« Le monde ne sera plus jamais le même sans lui. Nous vous demandons de respecter la vie privée de sa famille en cette période incroyablement difficile. »

Astro a rejoint les habitués des charts en 1979, peu de temps après leur formation à Birmingham, en Angleterre, et est resté jusqu’en 2013, date à laquelle lui et ses camarades Campbell (qui était parti en 2008) et Virtue a formé une version échappée du groupe. Les ventes mondiales d’UB40 sont estimées à 70 millions, dont deux singles qui ont dominé les charts britannique et américain en Neil Diamant‘s « Du vin trés rouge » et le romantique à feuilles persistantes « Can’t Help Falling In Love ».

Le groupe a ajouté un troisième best-seller au Royaume-Uni lorsqu’il s’est associé à Chrissie Hynde des Pretenders pour refaire Sonny & Cher‘s « Je t’ai eu bébé. » Ceux-ci figuraient parmi les 17 hits britanniques du Top 10 et les 39 entrées du Top 40 de l’UB40. Ils ont également eu deux albums n ° 1 dans leur pays d’origine, avec Labor of Love en 1983 et Promises and Lies en 1993.

Wilson, né en 1957, et est devenu un élément clé du son UB40 en tant que rappeur et grille-pain, d’abord sur leur son indie-reggae politiquement chargé, puis dans leur transition vers les piliers de la pop.

Dans une interview avec reggaeville.com en 2014, Astro a parlé de sa passion durable pour le reggae, affirmant que UB40 était «en mission il y a plus de trente ans pour essayer d’aider à populariser la musique reggae. Et toutes ces années plus tard, nous sommes toujours sur cette même mission. Parce que nous ne pensons pas personnellement que le reggae soit suffisamment diffusé sur les radios grand public.

« Il existe de nombreuses stations spécialisées, mais elles ne font que prêcher aux convertis », a-t-il poursuivi. « Ce que nous devons atteindre, ce sont les gens qui n’ont jamais écouté de reggae auparavant mais qui pourraient être intéressés. Ils ont juste besoin de quelqu’un pour leur montrer le chemin. C’est là que nous en sommes.