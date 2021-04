Le rappeur de “ The Humpty Dance ” Shock G est retrouvé mort à 57 Vir 10z viral

THECOUNT.COM “TOUJOURS OUVERT! Depuis 2005!” – 22 avril 2021

TAMPA, FLORIDE. (LE DÉCOMPTE) – Choc G, les Digital Underground rappeur, célèbre pour sa chanson à succès “La danse humpty,” est mort. Il avait 57 ans.

Le rappeur, également connu pour son travail avec Tupac Shakur, a été retrouvé mort jeudi dans une chambre d’hôtel à Tampa, selon son père, Edward Racker.

Selon TMZ, la cause du décès n’est pas claire mais il n’y avait aucun signe de traumatisme. Le père de Shock a déclaré que les autorités procéderaient à une autopsie.

Shock G était le chanteur principal du groupe de hip-hop pionnier Digital Underground, et il devient son alter ego, «Humpty Hump», pour la célèbre chanson et danse du groupe en 1989. Shock était également connu pour ses collaborations avec 2Pac… il a figuré sur la chanson de Pac de 1993 «I Get Around» et il a été l’un des producteurs du premier album solo de Tupac en 1991, «2Pacalypse Now». En fait, Shock G a aidé à introduire 2Pac dans le monde de la musique… Pac était membre de Digital Underground quand il est apparu sur la chanson et le clip vidéo du groupe en 1991, «Same Song», pour son premier travail publié.

Shock G est né et a grandi sur la côte Est, mais il s’est finalement installé à Oakland, où il a formé Digital Underground à la fin des années 1980 avec Chopmaster J et Kenneth Water.

En plus de son travail avec 2Pac, Shock G a produit des chansons pour Dr. Dre, Prince et KRS-One, pour n’en nommer que quelques-unes.

