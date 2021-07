Le rappeur devient ému au lancement de l’album DONDA

“Vous devriez être honoré par mon retard, que je me montrerais même devant cette fausse merde **” est une phrase célèbre de la chanson Stronger de Kanye West en 2007. Et il semble que le rappeur s’en tienne à sa réputation d’être en retard alors qu’il s’est présenté à sa soirée d’écoute Apple Music en 2021 avec deux heures de retard.

Depuis qu’il est devenu célèbre à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Kanye West est l’un des rappeurs les plus connus au monde. Ses albums incluent The College Dropout, 808s et Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy et plus encore. Et il a réussi à se lancer dans l’industrie du vêtement tout en maintenant sa carrière musicale et en faisant ses débuts à la télé-réalité sur L’incroyable famille Kardashian. Kanye a interprété l’une de ses nouvelles chansons “Love Unconditionally” lors de sa dernière soirée d’écoute Apple Music. Alors, jetons un coup d’œil aux paroles que nous connaissons jusqu’à présent.

Soirée d’écoute DONDA de Kanye West

La soirée d’écoute DONDA de Kanye West a été diffusée sur Apple Music le 23 juillet 2021.

Cependant, de nombreux fans sont restés confus après la soirée d’écoute car elle a été diffusée en direct mais n’est pas disponible pour la lecture.

Certaines personnes ont également eu des problèmes pour regarder le lancement de l’album en direct car un abonnement à Apple Music était requis.

Kanye West Love Inconditionally paroles

Un clip de Entertainment Tonight couvrant la soirée de sortie du 10e album studio de Kanye montre Kanye chantant les mots: “Le diable sur mes épaules, oh ouais, peut les laisser respirer, enlevez-les de ma manche.”

Cependant, c’est la performance Love Unconditionally de Kanye qui a captivé les téléspectateurs. Le rappeur est tombé à genoux pendant la chanson et a chanté les mots : « Je perds ma famille, je perds ma famille » à plusieurs reprises. Cependant, le reste des paroles n’a pas encore été officiellement publié.

Selon VESA Entertainment, la défunte mère de Kanye, Donda, peut être entendue sur la piste en disant: “Peu importe quoi, vous n’abandonnez jamais votre famille.”

Les mots étaient particulièrement poignants alors que Kanye s’était récemment séparé de sa femme Kim Kardashian en 2021. En juin 2021, Kim s’est rendu sur Instagram pour souhaiter à « tous les papas extraordinaires » de sa vie une bonne fête des pères et a sous-titré le post : « Bonne fête des pères à tous les papas incroyables dans nos vies! Je t’aime inconditionnellement !!!” qui peut avoir été une référence à la nouvelle chanson de Kanye.

Date de sortie de DONDA explorée

VESA Entertainment a rapporté qu’après plusieurs retards, la date de sortie de DONDA était à minuit le 23 juillet 2021, cependant, l’album n’est pas encore disponible pour les auditeurs.

Les utilisateurs de Twitter ont spéculé quand ils pensent que l’album pourrait sortir. Une personne a tweeté: “Kanye West retarderait la date de sortie de #DONDA au 6 août. Justin Laboy s’est rendu sur Twitter pour faire l’annonce, déclarant que Ye veut livrer le projet” sans rien précipiter. ” Il a écrit: “KANYE WEST DÉPLACERA LA DATE DE SORTIE DE DONDA AU 6 AOT.”

Un autre utilisateur de Twitter a suggéré la même date pour la sortie de DONDA : « KANYE WEST DÉPLACERA LA DATE DE SORTIE DE DONDA AU 6 AOT. MERCI POUR VOTRE PATIENCE…”

Kanye West retarderait la date de sortie de #DONDA au 6 août.

Justin Laboy s’est rendu sur Twitter pour faire l’annonce, déclarant que Ye veut livrer le projet “sans rien précipiter”. Il a écrit : « KANYE WEST DÉPLACERA LA DATE DE SORTIE DE DONDA AU 6 AOT. – vous (@yeezusfamdonda) 24 juillet 2021

