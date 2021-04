Le rappeur Diddy Robert ‘Black Bob’ Ross est mort à 51 ⋆ 10z viral

THECOUNT.COM “TOUJOURS OUVERT! Depuis 2005!” – 17 avril 2021

COMTÉ DE COBB, GA. (THECOUNT) – Le rappeur de Bad Boy Records, Bob noir, est décédé dans le comté de Cobb, en Géorgie, selon des rapports de samedi. Il avait 51 ans.

Rob, alias, Robert Ross, qui faisait autrefois partie de la liste des Bad Boy de Diddy, serait décédé samedi alors qu’il était hospitalisé à Atlanta.

Selon TMZ, Ross était apparemment aux prises avec une insuffisance rénale pendant un certain temps… ainsi dit DJ Self, personnalité de la radio de New York, qui a posté une vidéo de Rob depuis son lit d’hôpital parlant de la mort de DMX.

Self dit du passage:

«Seigneur sait que j’ai essayé d’obtenir de l’aide… Je suis triste de dire RIP à Black Rob.» Self avait été avec Rob dans ses derniers jours, publiant différents clips de l’ancien MC alors que sa santé se détériorait clairement. Dans une de ces vidéos, Rob lui-même a expliqué qu’il luttait contre des problèmes de santé depuis cinq ans… y compris plusieurs accidents vasculaires cérébraux et autres maux. On dirait aussi que Rob a peut-être aussi été sans-abri … en disant qu’il avait besoin de «repos». C’est assez déchirant à regarder … d’autant plus que Rob ne semblait pas avoir de représentants à la fin. DJ Self a clairement indiqué qu’il ne représentait pas Rob non plus, mais qu’il faisait simplement passer son message. Un autre ancien MC de Bad Boy, Mark Curry, a également confirmé la triste nouvelle du décès de Rob … en publiant une vidéo aux yeux larmoyants samedi disant qu’il venait de recevoir un mot, remerciant tous ceux qui ont fait un don à une campagne GFM au nom de Rob – tout en demandant publiquement aux enfants de Rob pour entrer en contact avec lui… probablement pour organiser des funérailles. Mark et Rob ont tous deux figuré sur le célèbre morceau de Diddy «Bad Boy 4 Life»… avec chacun des couplets dans le clip vidéo mémorable, qui montrait Diddy et cie. emménager dans un quartier de banlieue et susciter la colère de Ben Stiller. Rob était apparu sur plusieurs autres actes affiliés à Bad Boy… comme 112, Faith Evans, Mase et même Biggie lui-même. Bien sûr, Rob a percé avec son propre succès en 2000… le “Whoa!”, Acclamé par la critique. qui a fini par figurer sur plusieurs charts musicaux, y compris le Billboard Hot 100 et d’autres … et a fini par être remixé plusieurs fois.

«Whoa!» est le plus grand succès de Rob à ce jour – mais l’homme a continué à produire plusieurs albums… même après avoir quitté Bad Boy au milieu des années 2000. Il a retrouvé ses homologues de Bad Boy en 2016 lorsque Diddy a organisé la tournée de réunion de famille Bad Boy.

