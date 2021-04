R

apper DMX a été retiré du support respiratoire et respire de lui-même après avoir subi une crise cardiaque vendredi soir.

L’homme de 50 ans, de son vrai nom Earl Simmons, a été emmené à l’hôpital de White Plains, à New York, dans un «état grave», a déclaré son avocat Murray Richman.

Richman a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer les rapports selon lesquels DMX, 50 ans, avait fait une surdose de médicaments et n’était pas sûr de la cause de la crise cardiaque.

«J’en suis très triste, extrêmement triste. Il est comme mon fils », a déclaré Richman.

«C’est juste une personne formidable, un artiste formidable, un être humain formidable. Et tant à offrir, tant à dire. Pas le rappeur ordinaire. Une personne d’une grande profondeur.

La première épouse de DMX et certains de ses 15 enfants seraient à son chevet.

Samedi soir, le site Web TMZ.com a rapporté avoir reçu une déclaration d’un représentant du rappeur qui disait:

«Hier soir, Earl ‘DMX’ Simmons a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré à la maison. À ce moment, il reste aux soins intensifs dans un état critique.

«Earl a été un guerrier toute sa vie. Cette situation représente encore une autre voie qu’il doit conquérir.

«La famille Simmons apprécie l’effusion écrasante d’amour sincère, d’encouragement, de soutien et de prières pour Earl.

«Earl est quelqu’un dont la vie et la musique ont été une source d’inspiration et de force pour tant de gens à travers le monde. Il est rassurant de voir ses fans lui redonner cette même passion et cette même énergie pendant ses moments difficiles.

Des célébrités et des fans ont publié des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

« Mon amour sincère et mes prières vont à mon pote @DMX pendant cette période difficile .. Passez à travers mon mec », a tweeté Ice-T.

Missy Elliot a déclaré: « Prières pour DMX et sa famille »

«Prier pour DMX», a écrit l’actrice Viola Davis.

DMX a fait sensation dans la musique rap en 1998 avec son premier album studio «It’s Dark and Hell is Hot», qui a fait ses débuts au premier rang du palmarès Billboard 200.

L’album de vente multiplatinum était ancré par plusieurs succès, dont «Ruff Ryders ‘Anthem», «Get At Me Dog» et «Stop Being Greedy».

Le rappeur avait quatre autres albums en tête des charts, dont « … And Then There Was X », « Flesh of My Flesh, Blood of My Blood », « The Great Depression » et « Grand Champ ».

Il a sorti sept albums et remporté trois nominations aux Grammy Awards.

Parallèlement à sa carrière musicale, DMX a ouvert la voie en tant qu’acteur.

Il a joué dans le film de 1998 «Belly» et est apparu dans «Romeo Must Die» quelques années plus tard avec Jet Li et la chanteuse décédée Aaliyah.

DMX et Aaliyah se sont associés pour la chanson de la bande originale du film «Come Back in One Piece». Le rappeur a également joué dans «Exit Wounds» avec Steven Seagal et «Cradle 2 the Grave» avec Li.

Au fil des ans, DMX a lutté contre la toxicomanie.

Le rappeur a annulé une série d’émissions pour s’enregistrer dans un centre de rééducation en 2019.

Dans une publication sur Instagram, son équipe a déclaré qu’il s’était excusé pour les émissions annulées et avait remercié ses fans pour leur soutien continu.

L’année dernière, DMX a affronté Snoop Dogg dans une bataille de Verzuz, qui a attiré plus de 500 000 téléspectateurs.