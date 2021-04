Le rappeur DMX en soins intensifs après avoir subi une crise cardiaque en raison d’une surdose présumée

Le producteur de hip-hop Eric B et la rappeuse Missy Elliott ont demandé à leurs fans de prier pour le DMX.

« Mon amour sincère et mes prières vont à mon ami DMX pendant cette période difficile », a déclaré le rappeur et acteur ICE T. dans un tweet.

DMX (Instagram / dmx)

DMX est l’un des rappeurs les plus titrés des années 90 et aussi du début des années 2000, lorsqu’il a vendu des millions et des millions d’exemplaires de ses cinq premiers albums, qui ont fait leurs débuts au numéro 1 du Billboard, un record pour l’époque.

L’artiste prépare un nouvel album avec des collaborations de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, les susdits Snoop Dogg ou Usher, comme cela s’est passé.

Ses singles les plus connus incluent des tubes comme « X ‘Gon Give it To Ya’ ‘, avec plus de 416 millions de vues sur Spotify bien qu’il s’agisse d’un single sorti en 2003, « Party Up (Up in Here)’ ‘ou « Where the Hood At’ ‘. .