Le rappeur DMX est hospitalisé après une crise cardiaque

Le rappeur DMX lors d’une apparition sur MTV à New York le 6 avril 2006.

. – Le rappeur DMX reste hospitalisé et sous assistance respiratoire à White Plains, New York, a confirmé dimanche son avocat Murray Richman à CNN.

Le rappeur a subi une crise cardiaque vendredi vers 23 heures à son domicile de White Plains et a été emmené en ambulance dans un hôpital local, où il reste sous respirateur, a déclaré Richman. L’avocat a déclaré qu’il ne savait pas ce qui aurait pu causer la crise cardiaque.

Richman a déclaré qu’il connaissait le DMX depuis 25 ans. Samedi soir, il a déclaré qu’il avait été en contact avec la famille du rappeur tout au long de la journée. Il a déclaré qu’il était au courant du pronostic médical du rappeur, mais a refusé de le commenter.

« Nous vous demandons de garder Earl / DMX et nous dans vos pensées, souhaits et prières, ainsi que de respecter notre vie privée face à ces défis », a déclaré la famille du rappeur dans un communiqué.

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, a fait irruption sur la scène rap à la fin des années 1990 avec des chansons comme «Party Up» et «Get At Me Dog». Ses cinq premiers albums ont fait leurs débuts au numéro un des charts Billboard. Le joueur de 50 ans est également acteur et IMDb liste plus de 40 crédits d’acteur pour lui. Ses rôles dans « Romeo Must Die » – mettant en vedette la star du R&B Aaliyah juste avant sa mort – et « Never Die Alone » sont parmi les plus remarquables, et il est souvent apparu comme lui-même dans des films et des émissions de télévision.

DMX a reçu trois nominations aux Grammy Awards, toutes en 2000 ou 2001. Deux étaient pour la meilleure performance solo de rap et la troisième pour le meilleur album de rap.

Des célébrités dédient des messages au DMX

Certaines célébrités DMX contemporaines, telles que LL Cool J et Missy Elliott, ont tweeté leurs prières, tout comme d’autres artistes, notamment Chance the Rapper, Kid Cudi, Eminem et SZA.

Aujourd’hui, nous sommes 03/04/21 – il est juste que nous célébrions le talent et le génie de mon frère @DMX sur la chanson 4,3,2,1. We Love you X va bien vite. 🙏🏾✊🏾 pic.twitter.com/2YejrFdo5E – LLCOOLJ (@llcoolj) 3 avril 2021

Prières pour DMX et sa famille🙏🏾💜 pic.twitter.com/NhKIx0aAyj – Missy Elliott (@MissyElliott) 3 avril 2021

DMX a prié pour moi une fois et j’ai pu sentir son onction. Je prie pour son rétablissement complet https://t.co/xVaid2NYqC – Chance The Rapper (@chancetherapper) 3 avril 2021

Prières à 2 @DMX et sa famille !! Vraie légende !! Pullin 4 u s’il vous plaît rester fort !! – Marshall Mathers (@Eminem) 3 avril 2021

Steve Forrest et Alaa Elassar de CNN ont contribué à ce rapport.