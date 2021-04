Le rappeur DMX meurt à 50 ans, selon sa famille

Le rappeur DMX lors d’une apparition sur MTV à New York le 6 avril 2006.

. – La famille de l’artiste de rap DMX a publié vendredi une déclaration dans laquelle elle disait en partie: «Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, dont le nom de naissance est Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital de White Plains avec sa famille. à ses côtés après avoir été mis sous assistance respiratoire ces derniers jours.

La déclaration a été publiée par le Chamber Group, qui a été engagé pour parler aux médias au nom de la famille.

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, a fait irruption sur la scène rap à la fin des années 1990 avec des chansons comme «Party Up» et «Get At Me Dog». Ses cinq premiers albums ont fait leurs débuts au numéro un des charts Billboard. Le joueur de 50 ans est également acteur et IMDb liste plus de 40 crédits d’acteur pour lui. Ses rôles dans “Romeo Must Die” – mettant en vedette la star du R&B Aaliyah juste avant sa mort – et “Never Die Alone” sont parmi les plus remarquables, et il est souvent apparu comme lui-même dans des films et des émissions de télévision.

DMX a reçu trois nominations aux Grammy Awards entre 2000 et 2001. Deux étaient pour la meilleure performance solo de rap et la troisième était pour le meilleur album de rap.

Le rappeur a subi une crise cardiaque à son domicile de White Plains et a été emmené en ambulance dans un hôpital local, où il était attaché à un respirateur, a déclaré Richman.