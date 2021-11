Le rappeur Doja Cat joue ‘Final Fantasy 14’ semble-t-il

Doja Cat, l’un des rappeurs les plus populaires du moment, semble avoir adopté Final Fantasy 14.

Oui, Amala Ratna Zandile Dlamini, mieux connue des masses sous le nom de Doja Cat, est maintenant citoyenne d’Éorzéa. Ou plutôt, elle joue au MMORPG ridiculement populaire de Square Enix Final Fantasy 14. L’artiste nominée aux Grammy a partagé un tweet d’une femme Elezen du jeu, qui est vraisemblablement son personnage. Cela ressemble de toute façon à l’équivalent dans le jeu de Doja Cat. Et il semble qu’elle ait juste commencé à jouer, car l’image provient certainement de la cinématique d’ouverture de A Realm Reborn.

Découvrez le tweet en question ci-dessous.

pic.twitter.com/P8Sy81gL6g – caca et pois (@DojaCat) 4 novembre 2021

Nous ne savons pas si Doja Cat joue à Final Fantasy 14, évidemment, mais sinon pourquoi publierait-elle une capture d’écran d’un Elezen alors? Elle a du goût, de toute façon, aucun doute là-dessus !

Si elle reprend le jeu, il n’y a pas de meilleur moment pour le faire avec l’extension Endwalker qui devrait sortir dans quelques semaines. Le mois dernier, nous y avons mis la main et avons même parlé au directeur du jeu Naoki Yoshida de ce à quoi les fans peuvent s’attendre. Même le créateur de la série Hironobu Sakaguchi joue maintenant. Imaginez si Sakaguchi et Doja Cat se croisent dans un donjon ! On peut rêver.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les jeux vidéo les plus médiatisés qui étaient décevants