Le rappeur Drake se retire de la course aux Grammy 2022

(.) – Le rappeur canadien Drake s’est retiré des Grammy Awards lundi, retirant ses deux nominations pour les meilleurs prix de la musique, ont indiqué des sources proches du musicien.

Drake, 35 ans, a remporté deux nominations aux Grammy le mois dernier dans la catégorie rap : meilleur album pour « Certified Lover Boy » et meilleure performance rap pour sa chanson « Way 2 Sexy ».

Des sources ont déclaré que la demande de retrait de l’examen avait été faite par le rappeur et son équipe, mais n’a donné aucune raison pour cette décision. Le site Web de la Recording Academy a été mis à jour lundi pour supprimer les nominations de Drake de la liste des Grammy, ont indiqué des sources.

Drake, dont « Certified Lover Boy » était l’un des albums les plus vendus de 2021, entretient une relation controversée avec les Grammys.

L’année dernière, il a critiqué les Grammys pour avoir totalement exclu son compatriote The Weeknd de leur liste de nominations. En 2019, Drake a refusé de se produire lors de la cérémonie et a ensuite critiqué la remise des prix depuis la scène.

« Je veux vous faire savoir que nous pratiquons un sport basé sur des opinions, pas sur des faits », a-t-il déclaré en acceptant le Grammy pour son single « God’s Plan ».

« C’est une entreprise qui dépend parfois de beaucoup de gens qui peuvent ne pas comprendre ce qu’un garçon métis du Canada ou une fille espagnole de New York a à dire ou n’importe qui d’autre », a ajouté Drake.

Les nominations aux Grammy sont choisies par les membres de la Recording Academy et votées par ses membres. Le musicien de jazz Jon Batiste est en tête des nominations cette année avec 11 hochements de tête, suivi de Justin Bieber, Doja Cat et HER

Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie à Los Angeles le 31 janvier.