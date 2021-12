Le rappeur Drakeo the Ruler a été poignardé à mort lors d’un concert

Le rappeur Facebook Drakeo the Ruler a été poignardé à mort lors d’une émission musicale en Californie.

Le rappeur Drakeo the Ruler est décédé après avoir été poignardé lors d’un concert à Los Angeles. Vous pouvez regarder des vidéos de la scène ci-dessous.

L’identité de la victime n’a pas encore été dévoilée par les autorités, mais elle a été confirmée par TMZ et le Los Angeles Times. Le rappeur Snoop Dogg a également écrit sur la tragédie sur Twitter.

Une vidéo troublante est apparue qui semblait montrer Drakeo le souverain blessé au sol.

Son vrai nom est Darrell Caldwell.

Selon TMZ, « le rappeur Drakeo the Ruler est mort après avoir été poignardé lors d’un concert au festival » Once Upon a Time « , titré par Snoop Dogg. »

Drakeo était l’un des artistes présentés lors de l’événement à Exposition Park à Los Angeles, a rapporté TMZ, ajoutant que 50 Cent était également la tête d’affiche promotionnelle du concert.

Voici ce que vous devez savoir :

Snoop Dogg a tweeté qu’il « priait pour la paix dans le hip hop ».

Snoop Dogg a tweeté qu’il était au concert.

«Je suis attristé par les événements qui ont eu lieu hier soir au festival Once Upon a Time in LA. Mes condoléances à la famille et aux proches de Drakeo le souverain », a-t-il écrit.

«Je ne suis pas avec quoi que ce soit de négatif et en tant que l’un des nombreux artistes, j’étais là pour répandre une ambiance positive dans ma ville natale de Los Angeles. Hier soir, j’étais dans ma loge quand j’ai été informé de l’incident et j’ai décidé de quitter le site du festival immédiatement. Mes prières vont à tous ceux qui sont touchés par la tragédie. Prenez soin les uns des autres, aimez-vous les uns les autres et restez en sécurité. JE PRIE POUR LA PAIX DANS LE HIP HOP ».

Les fans de hip hop ont offert des commentaires et des hommages sur Twitter. « Drakeo le souverain, il a perdu la tête. C’est tellement mauvais ici », a écrit l’un. « Repose en paix à Drakeo le souverain, cet homme a eu une histoire folle et ça se termine comme ça est déchirant », a écrit un autre.

Selon All Music, « Drakeo the Ruler était un rappeur de la côte ouest connu pour sa prestation distinctive, sa cadence décalée et sa langue vernaculaire codée, devenant l’un des artistes de rap les plus uniques de Los Angeles depuis Snoop Dogg. et Kendrick Lamar ».

Drakeo le souverain a été poignardé au cou après avoir été attaqué par un « groupe de personnes », selon des informations.

Le rappeur de LA, Drakeo The Ruler, aurait été poignardé au cou au festival « Once Upon A Time In LA » plus tôt dans la nuit. Prières pour Drakeo.🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ittTIDZlHq – Liens Hip Hop (@HipHopTiesMedia) 19 décembre 2021

Drakeo the Ruler a été poignardé au cou, a tweeté Hip Hop Ties. Cependant, TMZ a indiqué qu’il ne pouvait pas confirmer les informations sur la blessure au cou.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que Drakeo the Ruler avait été poignardé dans les coulisses vers 20h30 le 18 décembre 2021, lorsqu’« une bagarre a éclaté ». Le suspect et le mobile ne sont pas clairs; On ne sait pas non plus sur quoi portait le combat ou qui il impliquait.

Le Los Angeles Times a rapporté que Drakeo the Ruler avait été initialement emmené à l’hôpital dans un état critique.

Selon The Times, le rappeur a été attaqué par un « groupe de personnes ». Les gens se sont précipités sur scène et la sécurité a tenté d’arrêter le combat, selon une vidéo examinée par le Times.

La date limite a indiqué qu’il n’y avait aucun suspect en garde à vue, bien qu’il y ait eu une réponse massive des forces de l’ordre sur les lieux.

L’officier Luis Garcia, un porte-parole du LAPD, a déclaré au Times: « Les détectives essaient toujours de comprendre les choses. »

