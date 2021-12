Le rappeur Drakeo the Ruler décède après avoir été poignardé au festival de musique

Le rappeur Drakeo the Ruler est décédé samedi soir, selon un rapport du Los Angeles Times. Une source proche du dossier a déclaré que Drakeo – de son vrai nom Darrel Caldwell – avait été poignardé au Banc of California Stadium lors d’un concert dont il était l’une des têtes d’affiche. Il a été transporté dans un hôpital voisin, mais a finalement été déclaré mort en raison de ses blessures.

Les ambulanciers paramédicaux ont répondu à un signalement d’un coup de couteau vers 20h40, heure locale. La responsable locale de l’information publique, Margaret Stewart, a déclaré qu’une seule personne avait été transportée à l’hôpital dans un état critique, mais la source anonyme a déclaré au LA Times qu’il s’agissait de Caldwell. Ils ont également déclaré que Caldwell avait été attaqué par un groupe de personnes dans les coulisses et qu’une bagarre avait éclaté dans la confusion. Caldwell avait 28 ans.

#Sky9 était au-dessus du Banc of California Stadium où une personne a été poignardée au festival de musique Once Upon A Time In LA. La victime a été transportée à l’hôpital, selon les pompiers de LA City. pic.twitter.com/3On5Q6JnIm – CBS Los Angeles (@CBSLA) 19 décembre 2021

Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée et la police locale dit qu’elle « essaye toujours de comprendre les choses » avant d’appréhender qui que ce soit. L’événement a été brusquement interrompu après l’attaque, les clients ayant été invités à partir alors que le département de police de Los Angeles et la California Highway Patrol sont intervenus pour enquêter sur la scène du crime.

« Il y a eu une altercation dans les coulisses de la chaussée. Par respect pour les personnes impliquées et en coordination avec les autorités locales, les artistes et les organisateurs ont décidé de ne pas avancer avec les décors restants, le festival s’est donc terminé une heure plus tôt », a expliqué l’organisateur Live Nation dans un communiqué. déclaration publique plus tard dans la nuit.

Caldwell était originaire de Los Angeles avec 10 mixtapes populaires derrière lui et son premier album studio sorti plus tôt cette année. Le rappeur a laissé une grande impression initiale sur le genre en 2020 avec la mixtape Merci d’utiliser GTL, qui comprend des versets enregistrés par téléphone alors qu’il était détenu en prison dans l’attente de son procès pour un meurtre en 2016. « GTL » fait référence à Globel Tel Link, la société de communication utilisée par la prison pour facturer les prisonniers et leurs proches pour les appels téléphoniques extérieurs.

Caldwell a été acquitté dans cette affaire, échappant aux accusations de meurtre et de tentative de meurtre, bien que les procureurs aient tenté de le rejuger par la suite. Caldwell a conclu un accord de plaidoyer et a été libéré en novembre 2020.

Samedi, Caldwell aurait partagé la scène avec certaines des plus grandes icônes de son genre, dont Snoop Dogg et 50 Cent. Les fans pleurent le rappeur sur les réseaux sociaux et spéculent sur les circonstances de sa mort. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mot officiel sur les suspects ou les motifs du LAPD.