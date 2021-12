Le rappeur Drakeo the Ruler décède après avoir été poignardé lors d’un festival de musique à Los Angeles – El Sol de México

Le rappeur américain connu sous le nom de « Drakeo the Ruler » est décédé dimanche après avoir été poignardé dans les coulisses d’un festival de musique à Los Angeles, a confirmé à l’. son agent, Scott Jawson.

De son vrai nom Darrell Caldwell, l’artiste de 28 ans devait se produire au concert « Once Upon a Time in LA » ce week-end, aux côtés des stars du rap Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent.

L’incident qui a causé sa mort était connu samedi à 20 h 40, a rapporté le Los Angeles Times, citant un responsable des pompiers de la ville.

Une personne, dont l’identité n’a pas été divulguée initialement, a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Il a été annoncé plus tard que c’était Darrell Caldwell, qui est décédé des suites de ses blessures.

Live Nation, qui a aidé à organiser le festival, a clôturé l’événement peu de temps après l’annonce de l’incident. « Il y a eu une altercation dans les coulisses », a déclaré le promoteur à l’. dans un communiqué. « Par respect pour les personnes impliquées et en coordination avec les autorités locales, les artistes et les organisateurs, il a été décidé de ne pas poursuivre « les spectacles prévus. »

Snoop Dogg a noté sur son compte Twitter qu’il était dans sa loge lorsqu’il a appris l’incident et a décidé de quitter les lieux immédiatement.

« Je suis attristé par les événements survenus hier soir au festival Once Upon a Time in LA », a-t-il écrit.

Caldwell avait été arrêté en 2017 pour possession d’armes à feu et en 2018 pour meurtre en lien avec la mort par balle d’un homme de 24 ans. Il avait purgé plusieurs années de prison pour cette accusation.

️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Il a été acquitté en 2019, mais inculpé d’association avec des gangs criminels. Il a accepté un accord avec les tribunaux et a été libéré de prison en 2020.