Le rappeur écope d’une peine de 28 mois dans une affaire de drogue qui fait lever les sourcils

Le rappeur britannique Nines a été condamné à 28 mois de prison pour une condamnation pour drogue qui a laissé de nombreux fans perplexes. Le vrai nom du rappeur de 31 ans est Courtney Freckleton, et lui et son complice, Jason Thompson, 35 ans, ont été surpris en train de faire passer ensemble près de 62 livres de cannabis au Royaume-Uni. Les procureurs disent qu’ils ont tenté des opérations de contrebande encore plus importantes sans succès.

Freckleton et Thompson ont utilisé Bitcoin pour acheter la grosse commande de cannabis illicite à l’étranger, selon un rapport de la BBC. Le procureur Genevieve Reed a déclaré avoir contracté une dette de 98 000 £ – ou 135 477 $ aux États-Unis – pour acheter du cannabis, qui est un stupéfiant de classe B au Royaume-Uni. de l’ensemble de l’opération restent mystérieux.

Les autres conspirateurs du complot ont déclaré que Freckleton était le « grand patron » de l’ensemble du projet. Sous le nom de scène Nines, Freckleton a battu un record l’année dernière et a remporté le Mobo Award du meilleur groupe de musique hip hop. Son album Crabs In A Bucket a également connu un certain succès aux États-Unis.

Freckleton a également deux enfants et des antécédents d’infractions liées à la drogue. Auparavant, il avait purgé 18 mois de prison pour possession de cannabis dans l’intention d’en fournir. Dans cette affaire, il a été arrêté en coordination avec les autorités françaises via l’application de messagerie cryptée Encrochat, qui serait utilisée par des milliers de criminels dans le monde entier.

Freckleton et Thompson ont été arrêtés pour la première fois en juin lorsque la police a perquisitionné les domiciles de nombreux trafiquants de drogue présumés sur la base d’informations obtenues lors de l’infiltration d’Encrochat. En les condamnant, la juge Rosa Dean a déclaré: « Quel gaspillage de tout ce talent, d’être assis à Wormwood Scrubs. »

Bien sûr, la possession ou la vente de cannabis est considérée comme un crime dans moins de pays que jamais de nos jours, et le territoire où il est illégal est en constante diminution. Aux États-Unis, le cannabis est toujours considéré comme illégal par le gouvernement fédéral, mais il est désormais légal pour un usage récréatif dans 19 États et pour un usage médical dans 20 autres États. Elle a été dépénalisée au Nebraska mais n’est pas autorisée à des fins médicales ou récréatives, ne laissant que 10 États où la drogue est toujours totalement illégale.

Compte tenu de cela, de plus en plus de personnes demandent l’abolition des arrestations et des peines de prison liées au cannabis, en particulier aux États-Unis. Il n’est pas clair si de tels groupes de défense répondent à l’appel de Freckleton.