Le rappeur engagé se lance immédiatement dans une escapade romantique

La rappeuse tanzanienne Rosa Ree (née Rosary Roberts) est maintenant fiancée à son petit ami King Petrousse. Le couple a fait l’annonce sur Instagram, partageant des photos de leur rendez-vous. Rosa portait une robe rouge vif tandis que son fiancé maintenant coordonné avec un costume rouge et des mocassins noirs.

« Toutes les sensations », a-t-elle légendé le post. « Voici pour toujours. » Son partenaire a également partagé le grand moment sur son flux de médias sociaux, disant à ses abonnés à quel point il était excité pour l’avenir. « Le début de l’éternité ! Nous nous marions ! N’importe qui peut attirer votre attention, mais il faut quelqu’un de spécial pour attirer votre cœur. » il a écrit.

Immédiatement après l’occasion, le couple est parti pour une escapade romantique. Ree a partagé une vidéo de compilation qui les montrait tous les deux engagés dans des dîners chics, des journées à la plage, des vues panoramiques et des moments romantiques. « C’est votre vie. Décidez comment vous voulez la vivre. Mais quoi que vous fassiez, assurez-vous d’être toujours HEUREUX ! » elle a écrit du voyage dans la légende. Elle a également posté des photos supplémentaires de la nouvelle bague. « Oh, tu n’as pas assez bien vu la bague ? Pas de problème. Et voilà… de rien », a-t-elle dit sous le message. « Merci [Speen Travel and Tourism] pour avoir géré notre lune de miel de fiançailles, nous adorons les vacances. »

Le couple est ensemble depuis un certain temps, suite à ses récents liens avec Timmy T. Dat. Le couple a échangé plusieurs commentaires sympathiques sur les réseaux sociaux, faisant allusion à leur relation avec leurs deux followers. Petrousse serait attaché à une société de tournée et de divertissement qui a longtemps soutenu la rappeuse dans sa carrière. Rosa Ree et Timmy ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils sortaient ensemble, mais lorsqu’on les a interrogés sur leur relation, ils ont dit qu’ils n’étaient que des amis qui maintenaient un partenariat occasionnel.