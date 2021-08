Le rappeur et boxeur KSI : “Je donnerais 100 £ à tout le monde en Bitcoin”

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le youtuber KSI, avec plus de 23 millions de followers sur le réseau social, croit en un plan de relance en Bitcoin.

***

Le youtubeur, boxeur et rappeur britannique Olajide Olayinka Williams Olatunji, plus connu sous le nom de KSI, avec plus de 23,2 millions de followers sur sa chaîne YouTube, s’est exprimé aujourd’hui dans le célèbre magazine GQ et dans l’une des questions où il a parlé de son admiration pour Bitcoin et crypto. Il a même indiqué que s’il le pouvait, il donnerait à chacun d’eux 100 livres (138 dollars américains) en BTC.

Les médias lui ont demandé : « La première chose que vous feriez si vous étiez Premier ministre… »

Et sa réponse littérale était :

«Je donnerais à tout le monde pour 100 £ de Bitcoin, en tant que plan de relance Bitcoin pour tout le monde. J’aime beaucoup les crypto-monnaies. Je crois que Bitcoin est l’avenir. Ce sera certainement à long terme, mais dans dix ans, les gens qui ont investi vont rire. Il suffit de regarder à quel point l’argent est inflationniste, par rapport au Bitcoin, qui ne l’est pas. Il y a un montant fixe – vous ne pouvez pas augmenter le montant de Bitcoin et cela a de la valeur. J’ai l’impression que beaucoup de gens ne voient pas vraiment ça : ils essaient de gagner de l’argent rapidement du genre : « Oh, je veux entrer et sortir. » C’est une chose à long terme et je suis là pour le voyage.”

Selon Bitcoin Magazine, le musicien avait déjà signalé qu’il avait perdu des millions de crypto-monnaies avec effet de levier en 2020 cette année, mais il semble qu’il ait depuis appris l’importance de hodling.

Le club des rappeurs crypto

KSI n’est pas le seul rappeur intéressé par la crypto, QuotidienBitcoin Il a parlé de beaucoup. Le rappeur Busta Rhymes s’est récemment enthousiasmé et a acheté une crypto après avoir entendu la conversation entre Elon Musk et Jack Dorsey. De son côté, le rappeur Snoop Dogg a réalisé des vidéos au crypto Dogecoin. Une autre star du rap, Soulja Boy a sa propre adresse Ethereum. Et le rappeur Logic a déclaré en novembre 2020 qu’il avait acheté pour 6 millions de dollars de Bitcoin. Cela, pour n’en nommer que quelques-uns qui ont parlé au cours de la dernière année.

