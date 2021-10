Le rappeur Fetty Wap arrêté au Citi Field de New York

Le rappeur Fetty Wap a été arrêté jeudi pour des accusations de drogue fédérales à Citi Field dans le Queens, à New York, selon le New York Daily News. Il faisait partie d’un groupe de six hommes qui ont été inculpés dans un programme de distribution de drogue, selon une source policière. L’acte d’accusation reste scellé au moment de la rédaction de cet article.

Fetty Wap, 30 ans, devait être traduit en justice devant un tribunal fédéral de Long Island vendredi matin. Ce n’est pas la première fois que Fetty Wap a des démêlés avec la justice alors qu’il a été arrêté à Las Vegas en 2019 pour une agression présumée impliquant des employés de l’hôtel. Cette histoire se développe.