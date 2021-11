Le rappeur Fetty Wap libéré sous caution de 500 000 $ à la suite d’une arrestation pour drogue

METTRE À JOUR: Fetty wap a été libéré de prison sous caution de 500 000 $.

Le vendredi 5 novembre, le rappeur a obtenu une caution à condition de porter un moniteur GPS, de subir des tests de dépistage de drogue aléatoires et de remettre son passeport, selon des documents judiciaires obtenus par E! Nouvelles. De plus, les documents indiquent que le juge fédéral a autorisé l’artiste à voyager tant qu’il a obtenu l’approbation préalable des services de mise en état et du bureau du procureur américain.

METTRE À JOUR: Lors de sa mise en accusation virtuelle le 29 octobre, Fetty Wap a plaidé non coupable. Les procureurs fédéraux ont demandé sa détention provisoire, ce que la défense n’a pas contesté.

Sa prochaine date d’audience est prévue pour le 24 novembre.

Fetty Wap s’est retrouvé dans une situation judiciaire.

Selon une source policière, des agents du FBI ont arrêté le rappeur, né William Junior Maxwell II, le jeudi 28 octobre à CitiField dans le cadre d’accusations fédérales en matière de drogue.

L’arrestation a eu lieu quelques heures avant que Fetty ne se produise au festival de musique Rolling Loud à New York. Un représentant du festival a déclaré à TMZ qu’il n’avait aucune connaissance préalable des problèmes juridiques de l’artiste.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Fetty et d’autres accusés sont accusés d’avoir comploté en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées.