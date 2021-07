Le rappeur Fredo Bang arrêté à Miami

Le rappeur Fredo Bang a été arrêté mercredi à Miami pour violation de la liberté conditionnelle dans son État d’origine, la Louisiane. Un autre rappeur, Lit Yoshi, qui vit avec Fredo Bang, a également été arrêté en vertu d’un mandat de la Louisiane mercredi soir. Les deux vivent ensemble dans une maison de luxe au bord d’un lac à Miami Lakes, une banlieue de Miami. Fredo Bang, de son vrai nom Fredrick Givens II, a été réservé au centre correctionnel Turner Guilford Knight jeudi, rapporte le Miami Herald.

Givens, 25 ans, et Lit Yoshi, de son vrai nom Mieyoshi Edwards, sont membres du groupe de rap Top Boy Gorilla (TBG), qui est en querelle avec le rappeur louisianais YoungBoy. Il est membre d’un autre groupe, Never Broke Again (NBA). Edwards, 22 ans, attend son procès à Baton Rouge, en Louisiane, pour son rôle dans une violente guerre des gangs, selon les procureurs.

Fredo Bang. (Photo : Paras Griffin/.)

En 2016, Givens a été arrêté après avoir prétendument tiré avec une arme à feu lors d’une dispute avec un homme à Baton Rouge, où il réside. Il a été libéré sur parole, ce qu’il aurait violé lorsque des policiers et des agents du FBI ont trouvé trois armes à feu, un gilet pare-balles et une voiture volée à son domicile de Miami Lakes. L’avocat Ron Haley, qui représente à la fois Edwards et Givens, a déclaré au Herald que les armes étaient légalement enregistrées auprès de l’équipe de sécurité de Givens et que la voiture n’était pas la sienne. Haley a déclaré qu’il espérait faire sortir Givens de prison afin qu’il puisse se produire au spectacle de rap Rolling Loud vendredi. “Il est pris pour cible injustement”, a déclaré Haley à propos de Givens.

Les policiers de Miami-Dade voulaient parler avec Givens et Edwards en 2019 à cause d’une fusillade cette année-là. Quelqu’un a ouvert le feu sur YoungBoy, de son vrai nom Kentrell Gaulden, près du Trump International Beach Resort. La petite amie de Gaulten a été blessée dans la fusillade, ainsi que trois personnes sans lien avec les rappeurs. Un homme, Mohamad Jradi, 43 ans, a été tué. Bien que personne n’ait été inculpé dans la fusillade, les procureurs de Louisiane ont déclaré que les preuves de la fusillade pourraient être utilisées contre Edwards lors de son prochain procès sur d’autres accusations liées aux gangs. Selon The New Orleans Advocate, Edwards était sur une caution de 1,82 million de dollars et était lié à une fusillade à Slidell, en Louisiane.

Edwards aurait violé les conditions de sa libération en publiant une vidéo YouTube mentionnant son assignation à résidence à Miami. Le tribunal de Louisiane lui a dit “à plusieurs reprises” qu’il ne pouvait pas apparaître dans un nouveau clip à son image. Edwards portait un appareil GPS au moment de son arrestation, a déclaré Haley au Herald. Il a fait valoir que la police n’avait pas à perquisitionner la maison qu’il partage avec Givens avec des grenades fumigènes. Edwards prévoyait de retourner en Louisiane lundi pour une audience devant le tribunal, et il aurait pu être arrêté à ce moment-là, a déclaré Haley.