Le rappeur IDK sort un nouvel album et parle de la No Label Academy à Harvard – WWD

« Je veux créer des choses qui n’existent pas », déclare le rappeur IDK, alias Jason Mills. “Travailler dans les paramètres des choses qui se produisent, pour créer quelque chose qui ne l’est pas.”

L’entreprenant Mills, c’est aussi partager la richesse de son succès et son accès à l’industrie musicale. Exemple concret : le rappeur de 29 ans lance un programme éducatif sur le commerce de la musique, No Label Academy, afin de créer un pipeline pour les talents du BIPOC. Avec l’essor des plateformes de médias sociaux, Mills est convaincu qu’une carrière dans les arts est plus accessible que jamais.

Le programme de 10 jours se déroulera sur le campus de Harvard à Boston le mois prochain, avec des participants sélectionnés à partir d’un processus de candidature. Le programme comprendra des conférenciers invités spéciaux des communautés académiques et musicales et des partenariats avec des marques. Tous les frais, y compris le transport et l’hébergement, seront couverts pour les participants avec le soutien de partenaires, dont Nike (Mills est récemment devenu ambassadeur de la marque), Converse et Guess.

“J’ai décomposé les solutions dans les communautés afro-américaines, et ce sont toutes des pourcentages”, explique Mills dans une vidéo révélant le cours et son intention. “Je pense que 70 pour cent de tout ce que nous devons faire pour changer la direction de notre croissance dans notre société et dans notre communauté est l’éducation”, poursuit-il. “Je vais amener les étudiants dans un environnement dans lequel ils n’ont jamais rêvé d’être, les présenter à des personnes qu’ils n’ont jamais rêvé de rencontrer.”

Dans la même vidéo, Mills décrit sa propre histoire comme « serpentine ». Élevé dans une famille de la classe moyenne du Maryland, il a abandonné ses études secondaires et a acheté un diplôme sur un site Web qui n’existe plus ; il a passé un an en prison alors qu’il était adolescent et a appris à rapper. Mills a émergé avec un accent sur l’éducation et la volonté de transformer son ambition en succès.

“J’ai toujours aimé l’idée d’éduquer, mais c’était juste à travers ma musique”, dit Mills depuis sa maison à LA. “Quand j’ai commencé à gagner une plate-forme et que j’ai réalisé que les gens admiraient vraiment ce que je faisais, cela m’a facilité la tâche. enseigner aux gens parce qu’ils étaient prêts à écouter, parce qu’il y avait un certain succès. Nous devons toujours faire nos preuves, et c’est ce qui s’est passé.

En plus de finaliser ses plans de cours pour août, le rappeur a été occupé à promouvoir son deuxième album indépendant, “USEE4YOURSELF”, qui est sorti la semaine dernière. Mills lance également une capsule avec Guess Originals plus tard cette semaine, et a offert des pièces de la collaboration à une poignée d’influenceurs et d’amis avant le lancement de son album.

L’album aux paroles impressionnantes présente une liste d’artistes vedettes, dont Offset, Young Thug, Slick Rick, Jay Electronica, Swae Lee et Rico Nasty. Mills a souligné une collaboration particulièrement spéciale avant la sortie de l’album : son morceau “Red” met en vedette le regretté rappeur MF Doom.

“Aucun processus n’est le processus”, déclare Mills à propos de la connexion avec des collaborateurs créatifs potentiels. « Je fais fonctionner les choses. Je pense que c’est juste un moyen simple. Si je veux travailler avec quelqu’un, c’est logique. Je sais comment donner du sens à des choses qui peuvent ne pas avoir de sens tout de suite.

“USEE4YOURSELF” est en conversation avec son premier album, “Is He Real”. Sur le dernier morceau de cet album, Mills réfléchit à l’existence d’un dieu. « La question était : ‘est-il réel ?’ Et la réponse était « vous voyez par vous-même ». Je n’ai pas répondu », dit Mills. “Cet album est que je vois par moi-même.”

Mills a commencé à écrire l’album il y a un an et demi et considère le temps (et la patience) comme le « code de triche » pour faire de la musique. Son inspiration pour l’album était une exploration de l’amour. “Le concept de l’amour et à quel point il est subjectif, et comment l’interprétation de l’amour de chaque personne est différente”, dit-il. “Le mien a à voir avec le fait que je ne reçois pas ce que je ressentais comme l’amour à la maison, et cela a façonné la façon dont je le donne à d’autres personnes, ou que j’aspire à d’autres personnes.”

L’album se termine par le bien intitulé “Closure”, une piste parlée encadrée comme un message vocal pour sa mère. « La chose la plus importante est que je ne suis pas en colère contre toi, et je suis d’accord avec certaines des choses que nous avons traversées. Je veux que tu comprennes ça », dit-il, avant de clore le disque : « Je t’aime, maman. D’ACCORD. Au revoir.”

