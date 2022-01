Le rappeur J $tash aurait tué une femme devant ses enfants avant de retourner son arme contre lui

Le rappeur J $tash aurait abattu une femme devant ses trois enfants samedi avant de se suicider. Les autorités ont été appelées samedi vers 7 h 14 dans une maison de Temple City, en Californie, pour violences conjugales signalées, a annoncé le département du shérif du comté de Los Angeles. À leur arrivée, la police a trouvé deux adultes morts sur les lieux.

La police pense que la fusillade était un meurtre-suicide sur la base de « preuves sur les lieux et des informations préliminaires que nous avons des enfants », a déclaré le lieutenant Derrick Alfred à KTLA. Le suspect a été identifié comme étant J $tash, 28 ans, dont le nom légal est Justin Joseph, a déclaré à PEOPLE un porte-parole du département du shérif. L’identité de la femme de 27 ans n’a pas été dévoilée.

Les trois enfants de la femme, âgés de 5 à 11 ans, n’ont pas été blessés. Ils ont été retirés du domicile après l’arrivée des députés, a déclaré le département du shérif. L’un des enfants a passé l’appel au 911, a déclaré Alfred à l’Associated Press. On ne sait pas si la femme a été abattue avant ou après que l’enfant ait appelé le 911. Joseph n’était pas apparenté aux enfants, mais était le petit ami de la femme pendant environ un an, a déclaré Alfred. Une fois les autorités arrivées, les enfants ont couru hors de la maison pour rencontrer les députés.

Les députés ont trouvé une arme légalement enregistrée à la maison à leur arrivée, rapporte le Orange County Register. « Jusqu’à présent, il ne semble pas que l’homme ait un casier judiciaire », a déclaré Alfred. « C’est une situation très tragique. » L’enquête sur l’incident est en cours et d’autres détails n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

Joseph a sorti trois albums en 2019, selon sa page Spotify. L’une de ses chansons, « Guerillas », compte plus d’un million de streams. Il a sorti une poignée de chansons en 2021, dont « Allow It », « I’m Not a Star » et « Cabo ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.