Le rappeur JayDaYoungan accusé d’avoir complice de meurtre au deuxième degré

JayDaYoungan, un rappeur de Louisiane dont le vrai nom est Javorius Tykies Scott, a été arrêté pour son implication présumée dans un meurtre en août 2020. Scott a été arrêté le mois dernier et accusé de complicité de meurtre au deuxième degré et d’entrave à la justice, a déclaré à XXL un représentant de la paroisse de Tangipahoa. Scott a posté une photo de lui depuis sa cellule de prison d’Amite City, et l’employé de la cellule de prison qui a pris la photo a été licencié la semaine dernière.

Scott, 23 ans, a été arrêté le 12 septembre et détenu à la prison paroissiale de Tangipahoa à Amite City, rapporte The Advocate. Sa caution a été fixée à 175 000 $ et a été libérée le 20 septembre. Scott aurait été impliqué dans une bagarre lors d’une randonnée dans la paroisse de Tangipahoa en août 2020 qui a fait une mort et deux autres, a déclaré le porte-parole du shérif, Jimmy Travis. Scott est l’une des sept personnes arrêtées dans le cadre de la fusillade, qui aurait été entre deux gangs rivaux.

Un employé de la prison qui a pris une photo de JayDaYoungan à l’intérieur d’une cellule a été licencié après que le rappeur a publié la photo sur Instagram. pic.twitter.com/Q5qNUu47Ms – DITES “CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) 30 septembre 2021

La fusillade a eu lieu le 8 août 2020 vers 19h30 à Roseland, en Louisiane. Il y avait une foule d’environ 100 personnes engendrées sur Vernon Town Road au moment où un homme armé a commencé à tirer, ont déclaré des responsables. Le défunt a été identifié comme étant Zion Hutcherson, 21 ans. Les responsables ne pensent pas qu’il était la cible et a été tué par une balle perdue, rapporte l’Avocat. La police n’a pas dit comment Scott était impliqué dans la fusillade. Laqontre Turner, 22 ans, a été arrêté en avril et accusé de meurtre au deuxième degré, a rapporté Fox 8.

La semaine dernière, un employé de la prison paroissiale a été licencié pour avoir prétendument pris une photo de Scott en prison qui a fait surface sur sa page Instagram. Scott a posté la photo vers la fin de son séjour de quatre jours avant de publier une caution. “Après avoir été informé de la publication de la photo, nous avons immédiatement enquêté”, a déclaré le directeur Heath Martin à The Advocate. “Les enquêtes ont prouvé qu’un employé avait pris la photo juste avant sa libération. Cet employé a été licencié pour avoir enfreint la politique le même jour.”

Scott a été arrêté deux fois en 2020. En février 2020, il a été accusé d’avoir frappé une femme enceinte qui se cachait dans un grenier du comté de Harris, au Texas. En octobre 2020, Scott était en Géorgie lorsqu’il a été arrêté pour avoir frappé et agrippé une autre femme. En mai 2019, il a fait face à des accusations de drogue dans le comté de Gadsden, en Floride.