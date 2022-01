Le rappeur Kodak Black arrêté pour intrusion en Floride

Le rappeur Kodak Black a été arrêté samedi pour intrusion dans le sud de la Floride, ont annoncé les autorités.

Le bureau du shérif de Broward a déclaré que Black avait été arrêté dans sa ville natale de Pompano Beach tôt samedi matin, selon le South Florida SunSentinel. Les enquêteurs n’ont pas immédiatement divulgué les détails de ce qui a motivé l’arrestation.

Black, dont le nom légal est Bill Kapri, a ensuite déposé une caution et a été libéré, a rapporté le journal. Ni son publiciste ni son avocat n’ont immédiatement renvoyé une demande de commentaire par courrier électronique.

Black a écopé d’une peine de trois ans de prison fédérale pour falsification de documents utilisés pour acheter des armes dans un magasin d’armes à Miami, commuée par le président Donald Trump lors de son dernier jour au pouvoir en 2020. Il avait purgé environ la moitié de sa peine.

Il a ensuite été condamné à une probation en avril dernier pour avoir agressé une adolescente dans une chambre d’hôtel en Caroline du Sud. Black a été initialement accusé de viol, mais a accepté un accord et a plaidé coupable de voies de fait au premier degré.

Black a vendu plus de 30 millions de singles et a eu plusieurs singles multiplatine et certifiés platine, dont « Zeze », « No Flockin' » et « Roll in Peace ».