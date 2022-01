Le rappeur Kodak Black est arrêté pour intrusion – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le rappeur américain Kodak Black a été arrêté au Nouvel An en Floride, aux États-Unis, pour être entré sans autorisation dans une propriété privée, ont rapporté ce dimanche les médias locaux.

Le rappeur a été arrêté aux premières heures du samedi 1er janvier à Pompano Beach, dans le sud de la Floride et aussi dans sa ville natale, et a ensuite été libéré après avoir versé une caution, selon les autorités du comté de Broward, qui n’ont révélé aucun détail majeur sur le fait.

Black, dont le prénom est Bill Kapri, a été condamné à près de quatre ans de prison pour avoir acheté des armes à feu dans un magasin du comté de Miami-Dade avec de faux documents et de fausses informations, une peine commuée en 2020 par le président de l’époque, Donald Trump, lors de son dernier jour en la Maison Blanche et cela a permis au rappeur de ne purger que près de la moitié de sa peine.

Plus tard, en avril de l’année dernière, il a été condamné à une probation dans le cadre d’une procédure judiciaire en Caroline du Sud au cours de laquelle il a été accusé de viol sur une adolescente, mais est parvenu à un règlement par lequel il a plaidé coupable de voies de fait.

Des singles du rappeur comme « Zeze » et « Roll in Peace » ont atteint les certificats platine et multiplatine aux États-Unis.

En février dernier, il a proposé de payer les frais de scolarité des enfants de deux agents du FBI qui ont été tués dans le sud de la Floride dans l’exercice de leurs fonctions.

Avec des informations de López-Dóriga Digital