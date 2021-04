Le rappeur l’a terminé juste avant sa mort

Un nouvel album DMX arrive plus tard cette année, malgré la mort prématurée du rappeur.

Le joueur de 50 ans avait terminé un nouvel album pour Def Jam Records et Ruff Ryders. Il était prévu de sortir cet été, mais il pourrait être déplacé vers le haut. Le rappeur a également terminé son travail sur un documentaire pour HBO sur sa vie et ses œuvres musicales.

DMX est décédé d’une grave crise cardiaque qui l’a laissé dans le coma en réanimation. Les informations selon lesquelles le rappeur serait comateux et en état de mort cérébrale ont suscité de la sympathie sur les réseaux sociaux, des millions de personnes priant pour son rétablissement. Mais le joueur de 50 ans a succombé à son état vendredi. Il est né au mont. Vernon, New York.

Darrin ‘Dee’ Dean de Ruff Ryders Inc., et Craig Brodhead, le manager de DMX, disent que la nouvelle musique arrive toujours. Il n’y a pas de calendrier clair pour savoir si la sortie sera déplacée vers le haut, mais un nouvel album DMX est à venir. Le rappeur a toujours été franc sur sa vie dans ses chansons.

En 2012, son apparition sur VH1 Couples Therapy a vraiment donné un aperçu de la vie qu’il a subie. DMX était dans l’émission non pas pour sauver sa relation déjà ratée, mais pour reconnaître le rôle que ses addictions ont joué dans la dissolution de son mariage. Mais lors de son apparition dans l’émission, le rappeur a évoqué à plusieurs reprises ses abus dans l’enfance.

«J’avais l’habitude de toujours me tourner vers la drogue quand je me sentais d’une certaine manière», a-t-il déclaré au thérapeute de l’émission. «Parfois, quand la pression monte, je veux juste dire« maman ». En tant qu’homme, peu importe à quel point vous êtes dur, nous devons tous être le bébé de quelqu’un. DMX a pu confronter sa mère et finalement lui pardonner les abus.

N’essayez pas de comprendre: une année dans la vie d’Earl «DMX» Simmons est le documentaire. La description du documentaire du festival du film de Tribeca indique qu’il combine des archives et des images originales pour révéler la vulnérabilité derrière l’image publique difficile que DMX a travaillé à cultiver tout au long de sa carrière.

«Le documentaire astucieux du réalisateur Christopher Frierson transcende le monde du hip-hop et offre un portrait non filtré d’un homme qui lutte pour vaincre ses démons. Le film est le premier réalisateur de Frierson pour des documentaires – il réalise également des vidéoclips.

Il sera intéressant de voir s’il existe une annexe à celui-ci avant sa diffusion sur HBO. DMX a finalement perdu la vie à cause de son combat contre la toxicomanie. La communauté hip-hop se retrouve avec un trou géant en son absence.