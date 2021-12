Le rappeur Latashá sur les NFT et l’inclusivité dans la technologie

Je suis venu du jeu une grande partie de ma vie – je suis juste un grand sur le saut. Je prends des risques et tout le monde n’est pas comme ça. Et si ce n’est pas pour vous, ce n’est pas pour vous. Et c’est bien aussi. Je le dis à beaucoup de gens qui sont sceptiques à ce sujet. Vous n’avez pas à vous imposer cela. Si quoi que ce soit, j’ai l’impression que je ne m’ai même pas imposé les NFT, les NFT sont juste venus à moi, et c’était comme, d’accord, cela a du sens. C’est bien si tu n’es pas avec ça, mais ça finira par te venir.

