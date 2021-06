Le rappeur Lil Loaded meurt, des mois après son arrestation pour le meurtre d’un ami – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le rappeur américain Dashawn Maurice Robertson, connu sous son nom de scène Lil Loaded, est décédé lundi à l’âge de 20 ans, rapporte USA Today en citant l’avocat du musicien.

“Malheureusement, les rumeurs sont vraies, M. Robertson est effectivement décédé aujourd’hui”, a déclaré l’avocat Ashkan Mehryari, qui a précisé que la cause du décès était le suicide.

En novembre de l’année dernière, le jeune artiste a été arrêté pour le meurtre d’un ami, Khalil Walker, 18 ans.

La victime a reçu une balle dans la poitrine le 25 octobre devant son domicile de Dallas, au Texas, et est décédée dans un hôpital des suites de la gravité de ses blessures.

Le musicien a toujours défendu son innocence et en mars de cette année, le grand jury du comté de Dallas l’a acquitté des accusations initiales, l’inculpant à la place d’homicide involontaire.

On se souvient de Lil Loaded pour ses compositions à succès “ 6locc 6a6y ” et “ Gang Unit ”, sorties en 2019, dont les vidéos YouTube ont été visionnées près de 28 et 39 millions de fois, respectivement.