Le rappeur Milli fait face à des accusations criminelles pour avoir diffusé de la désinformation sur le COVID

La rappeuse Milli est l’une des plus grandes stars montantes du hip-hop thaïlandais, mais elle a attiré une attention négative.

Le hashtag #SaveMilli est à la mode sur Twitter après que la jeune star du rap a appelé le gouvernement thaïlandais pour sa réponse COVID-19. La police l’a depuis appelée pour entendre d’éventuelles accusations liées à la diffusion de fausses informations et de fausses informations sur le COVID-19.

Les utilisateurs des médias sociaux en Thaïlande tentent d’attirer l’attention sur l’affaire et le sort du rappeur. Milli, de son vrai nom Danupha Khanatheerakul, a déclaré qu’elle avait signalé au poste de police de Nang Loeng qu’elle était encouragée et prête à se battre. Ceux qui soutiennent la rappeuse incluent son label YUPP ! et le groupe thaïlandais Rap Against Dictatorship.

Milli est le premier artiste thaïlandais à faire potentiellement face à de graves accusations en vertu de la loi de 2017 sur la criminalité liée à l’informatique. La loi CCA a été critiquée pour l’ambiguïté des motifs généraux d’infractions pouvant être classés en vertu de la loi. Le ministre thaïlandais de l’Économie et de la Société numériques a exhorté les célébrités à ne pas peser sur les mouvements politiques.

« Les acteurs, les célébrités et les influenceurs sont des personnalités publiques que les gens aiment et en lesquelles ils ont confiance. Alors, s’il vous plaît, n’utilisez pas cela comme un mouvement politique pour attaquer le gouvernement, car c’est un acte de distorsion d’informations et d’introduction de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux », Chaiwut dit Thanakamansorn.

La Thaïlande a connu une augmentation alarmante du nombre de cas de COVID-19 depuis fin mars. La variante britannique est arrivée dans le district de Thonglor, se propageant rapidement à travers le pays. Des célébrités comme Milli en Thaïlande ont critiqué la réponse du gouvernement à la propagation et au manque d’accès aux vaccins pour le peuple thaïlandais.

Milli a été condamné à une amende de 2 000 bahts pour avoir diffamé le Premier ministre Prayut. Cela équivaut à environ 60 $ US et le rappeur ne fera plus face à des accusations. Milli a tweeté une photo d’elle faisant le salut à trois doigts, un symbole pro-démocratie qui s’est répandu dans toute l’Asie du Sud-Est. “Merci à tous pour le soutien qui est venu aujourd’hui, j’insiste pour continuer ce que j’ai toujours fait. Battons-nous et combattons, nous n’abandonnerons pas », a écrit la rappeuse en thaï sur Twitter après sa libération.

La Thaïlande a signalé 13 655 nouveaux cas de coronavirus, un nouveau record quotidien pour le pays. Les cas accumulés dans le pays sont désormais au nombre de près de 500 000. Le groupe de travail COVID-19 dans le pays a signalé 87 décès supplémentaires, portant le nombre total de décès à 3 697.