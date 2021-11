Le rappeur Polo G a 3 accusations abandonnées dans une affaire d’attaque de flics à Miami

Rappeur Polo G pourrait bientôt être décroché pour avoir prétendument battu un flic de Miami, car la plupart des charges retenues contre lui sont maintenant abandonnées.

Les procureurs ont jeté 2 accusations de crime contre Polo – coups et blessures contre un policier et menace d’un fonctionnaire, selon les archives judiciaires en ligne et un représentant du procureur de l’État de Miami-Dade.

L’accusation de délit de Polo pour méfait criminel a également été abandonnée … on nous dit que les procureurs ont trouvé des preuves insuffisantes pour aller de l’avant avec leur dossier sur les 3 de ces accusations.

TMZ a cassé l’histoire … Polo G était arrêté pour avoir prétendument attaqué un flic lors d’un arrêt de la circulation en juin.

Le rappeur fait toujours face à 2 chefs d’accusation pour avoir résisté à un officier, mais ce sont des délits – et il y a toujours un moyen pour lui de les faire tomber aussi.

Son avocat, Bradford Cohen, raconte TMZ… Polo s’inscrira à un programme de gestion de la colère, et une fois celui-ci terminé, les charges restantes seront abandonnées et l’affaire sera close.