Le rappeur Polo G accusé d’avoir agressé un policier .

Polo G a été accusé d’avoir agressé un policier et d’avoir résisté à son arrestation avec violence (Photo: .)

Le rappeur Polo G a été accusé d’avoir agressé un policier et d’avoir résisté à son arrestation avec violence après l’arrêt d’une voiture en Floride.

Le musicien de 22 ans, de son vrai nom Taurus Bartlett, a été incarcéré tôt samedi 12 juin pour cinq chefs d’accusation, selon les dossiers de la prison, et libéré sous caution plusieurs heures plus tard.

Le département de police de Miami a publié des affidavits d’arrestation dans lesquels des agents ont déclaré que Barlett et d’autres avaient été arrêtés tôt samedi, et que le rappeur s’est retrouvé dans une bagarre avec des agents sur le terrain.

Un document affirme qu’un officier qui a tenté de menotter Bartlett a été frappé à plusieurs reprises.

Les documents allèguent également que Bartlett était agressif alors qu’il résistait à son arrestation.

Un officier a déclaré qu’il avait ordonné à Bartlett et à tous les passagers de la voiture dans laquelle il voyageait de sortir du véhicule pour leur demander des armes à feu.

Il a dit qu’il soupçonnait qu’ils portaient des armes parce qu’il avait entendu un passager affirmer que le véhicule était pare-balles.

Le musicien de 22 ans, de son vrai nom Taurus Bartlett, a été incarcéré tôt samedi 12 juin pour cinq chefs d’accusation (Photo: police de Miami)

Le service de police a déclaré qu’il examinait l’incident, qui comprend l’examen de toutes les images de la caméra, affirmant que l’arrestation avait été capturée par plusieurs caméras portées sur le corps.

Le porte-parole de la police, Michael Vega, a également confirmé que le département enquêtait sur plusieurs menaces reçues contre le personnel et les installations en réponse à l’arrestation de Bartlett.

La mère et le manager de Bartlett, Stacia Mac, avaient précédemment déclaré sur Instagram que le rappeur et son jeune frère voyageaient dans une voiture sécurisée après une soirée de sortie d’album.

Polo G a déjà eu beaucoup de succès dans l’industrie de la musique (Photo: .)

Stacia a également publié un message sur Facebook disant qu’elle avait lié son fils et d’autres personnes qui avaient été arrêtées.

Bartlett, sous le nom de scène Polo G, est devenu célèbre en 2018 après la sortie des singles Finer Things et Pop Out, qui mettait en vedette son collègue rappeur Lil Tjay.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Plus tôt cette année, son morceau Rapstar a fait ses débuts à la première place du Billboard Hot 100 américain, alors qu’il a culminé à la troisième place du UK Singles Chart.

Bartlett a sorti son troisième album studio Hall Of Fame vendredi 11 juin.

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : Liam Payne ‘enregistre une nouvelle chanson pour le prochain film de Disney’



PLUS : Jungkook de BTS est la seule personne à avoir obtenu six publications dans le top 20 des Tweets les plus aimés de tous les temps





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();