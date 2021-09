Le rappeur Polo G arrêté pour port d’arme à feu dissimulée en DTLA

in

Polo G est à nouveau en difficulté à cause des armes à feu … le rappeur a été arrêté pour une autre accusation d’armes.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … que le rappeur a été arrêté lundi après-midi dans le centre-ville de Los Angeles après que des flics ont déclaré l’avoir trouvé portant une arme à feu dissimulée, un crime.

On nous dit que Polo G était un passager dans une voiture qui a été arrêtée, bien que l’on ne sache pas exactement pourquoi. En tout cas… les flics disent qu’après avoir fouillé la voiture, ils ont trouvé l’arme à feu. On nous dit qu’un jeune homme a également été arrêté et condamné pour la même accusation.

Polo G arrêté lors de la soirée de sortie de l’album à Miami pic.twitter.com/lfcYaGUuEW – Kollege Kidd (@KollegeKidd) 12 juin 2021 @KollegeKidd

L’arrestation intervient près de 3 mois après la sortie de son album… lorsqu’il a été arrêté à Miami après avoir prétendument attaquer un flic. Les flics disent qu’ils ont également trouvé 2 armes de poing dans un sac après que la Cadillac dans laquelle il conduisait ait été arrêtée pour des vitres teintées.

Polo G était également un passager lors de cet arrêt. Les flics ont déclaré qu’il était devenu combatif et qu’ils avaient eu du mal à lui passer les menottes. L’escalade a fait 1 policier blessé.

Nous avons contacté l’avocat de Polo, Bradford Cohen, pour commentaire. Pour l’instant, aucun mot en retour.