Le rappeur Pooh Shiesty plaide coupable à une accusation de complot fédéral

Crédit photo : Twitter de l’ourson Shiesty

Le rappeur Pooh Shiesty, basé à Memphis, a plaidé coupable de complot en vue de posséder des armes à feu dans le cadre de crimes violents et de trafic de drogue.

Pooh Shiesty (de son vrai nom Lontrell D. Williams, Jr.) a plaidé coupable dans le cadre d’un accord de plaidoyer, admettant avoir participé à trois occasions différentes. Sa condamnation interviendra à une date ultérieure.

7 juillet 2020 | Pooh Shiesty était à l’intérieur d’une voiture lorsqu’un occupant a déchargé une arme à feu dans une station-service.9 octobre 2020 | Le rappeur et ses complices sont arrivés à Harbour Islands, en Floride, pour acquérir de la marijuana, de la codéine et des baskets. Le groupe a agressé deux victimes et volé les objets.30 mars 2021 | Le rappeur est accusé d’avoir agressé une victime avec une arme à feu dans un club de strip-tease à Miami. S’il est condamné, Pooh Shiesty risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale pour son rôle dans ces incidents.

Le juge de district américain K. Michael Moore condamnera le rappeur à une date ultérieure. Le rappeur de 22 ans a pu éviter une peine d’emprisonnement à perpétuité en plaidant coupable aux chefs d’accusation. Les avocats des deux parties ont recommandé une peine d’environ huit ans.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, les procureurs ont abandonné trois accusations. L’une de ces accusations abandonnées était passible d’une peine maximale de prison à vie. Pooh Shiesty est d’abord devenu une célébrité nationale à la suite de ses collaborations avec Gucci Mane. Sa première mixtape Shiesty Season est sortie en février 2021. Elle a culminé à la troisième place du classement américain Billboard 200.

Alors que le rappeur était derrière les barreaux du Turner Guilford Knight Correctional Center de Miami, il était toujours occupé à créer de la musique. Shiesty a abandonné son morceau « Federal Contraband » à la fin de 2021. Dans celui-ci, le rappeur de Memphis réfléchit à son cas.

« Je me suis enfermé, ni ** comme arrêt de faire de la merde, ils ne le feraient pas si j’étais » rond/

Comme s’ils étaient heureux que je sois devenu fédéral, voyez ce que ça déteste/

Je vais m’assurer que vos doigts soient coupés puisque vous me comptez/

Mon grand-père est décédé l’autre jour, je viens de découvrir/

Merde de fou, repose en paix, tu vivras pour toujours à travers moi, «

Pooh Shiesty rappe sur la piste.