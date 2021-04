Le rappeur populaire DMX est mort à 50 ans

En dehors de sa carrière musicale populaire, DMX a également mené une vie très vibrante et colorée. Il aurait engendré quinze enfants, certains avec sa femme de onze ans Tashera Simmons et d’autres avec d’autres partenaires. En outre, il a également eu pas mal de contacts avec la loi, souvent à propos de problèmes de toxicomanie, et s’est une fois échappé de prison avant que sa mère l’aurait convaincu de revenir. Il a essayé à plusieurs reprises une cure de désintoxication pour ses diverses dépendances et a connu des périodes d’abstinence et des périodes de rechute.