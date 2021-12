Le rappeur Slim 400 est mort à 33 ans, abattu et tué à Los Angeles

Slim 400 – un rappeur prometteur de la scène hip hop californienne – a été tué par balle à LA… TMZ a appris.

Des sources policières disent à TMZ… Slim a été abattu mercredi soir à Inglewood. On ne sait actuellement pas ce qui a conduit à la fusillade et combien de suspects étaient impliqués.

Né de parents militaires en Allemagne, Slim est retourné à Los Angeles alors qu’il était jeune et a grandi à Compton. Le rappeur a ensuite été découvert et signé par le label musical désormais inexistant Pu$haz Ink, le même rendu populaire par YG et DJ Mustard.

Slim a échappé de peu à la mort à l’été 2019 lorsqu’il a été abattu de 9 balles à LA. Slim a affirmé qu’il avait été pris en embuscade lors de l’attaque alors qu’il rendait visite à sa famille à Compton.

Slim 400 n’avait que 33 ans.

DÉCHIRURE

