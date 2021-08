Le rappeur Webbie s’est précipité hors du bâtiment après une urgence médicale lors d’un spectacle

Lire du contenu vidéo

Webbie a dû être expulsé d’un club ce week-end après avoir trébuché hors de la scène à la suite de ce qui semble être une urgence médicale … ​​et le moment effrayant est en vidéo.

Le rappeur de Louisiane se produisait vendredi soir au 213 Lux Lounge à Roanoke, en Virginie – et à un moment donné pendant son concert (ou peut-être peu de temps après), il a été filmé avec l’air malade et a été emmené hors du bâtiment par son équipe … ahurissant en cours de route.

Juste avant cela, il semblait bien… jouer devant une foule bondée et avoir un pied d’égalité avec apparemment aucun problème.

Cela rend ce clip d’autant plus alarmant … vous voyez Webbie lutter pour rester sur ses pieds alors qu’il commence à sortir de la scène et à demander de l’aide – mais avant qu’il ne puisse franchir la porte, le gars s’effondre sur le sol.

Ses gars l’entourent et ils semblent commencer à appeler à l’aide et à appeler quelqu’un pour composer le 911. Peu de temps après, cependant, ils hissent Webbie eux-mêmes et le portent hors du bâtiment … cela alors que les gens regardaient avec peur, et tandis que quelqu’un d’autre était sur scène en train de rapper.

On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé ici – certains pensent qu’il s’agit peut-être d’une sorte de crise, mais nous ne l’avons pas confirmé. On ne sait pas où il a été emmené après cela … vraisemblablement, son équipe l’a emmené d’urgence à l’hôpital – parce que cela avait l’air sérieux.

Nous avons reçu des appels dans son camp pour plus de détails … jusqu’à présent, aucun mot en retour.