Le rappeur Young Dolph abattu à Memphis

Le rappeur Young Dolph, 36 ans, est décédé mercredi 17 novembre, tué dans une fusillade survenue dans la ville de Memphis. La police a indiqué qu’elle enquêtait sur les circonstances de l’incident.

La nouvelle a été confirmée par l’un des agents de la société de production représentant Young Dolph. Il a envoyé une déclaration au magazine Variety.

« Nous tous à l’APA sommes choqués et profondément attristés par la perte soudaine et tragique de notre cher ami et client, Young Dolph », a déclaré le texte.

« Le monde a perdu une icône, un grand homme et un artiste bien-aimé dont la vie s’est terminée trop tôt. Son dévouement, son dynamisme, son travail acharné et sa loyauté envers tous ceux qui l’entourent ont toujours été sa priorité et il nous manquera profondément. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille en ces moments difficiles », a ajouté l’agent.

Sur les lieux d’une fusillade sur Airways. J’ai entendu dire que le rappeur de Memphis Young Dolph pourrait être une victime de la fusillade. Le tournage a eu lieu chez Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C – Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) 17 novembre 2021

Le tournage au cours duquel Young Dolph, auteur de l’album « Rich Slave » et l’une des grandes promesses du rap américain, a été assassiné, a eu lieu chez Makeda’s Cookie’s, près de l’aéroport international de Memphis.

Ce n’était pas la première attaque subie par l’artiste. En 2017, il avait failli mourir après une fusillade survenue dans la ville de Los Angeles.

Une promesse de rap américain

Le jeune Dolph est né à Chigago mais a grandi à Memphis. En 2016, il a réussi à sortir son premier album de rap solo, « King of Memphis ». « Blue Diamonds » et « RNB » étaient quelques-uns des succès qui ont suivi ses débuts en vue.

En 2020, il s’est imposé comme l’un des grands représentants du genre aux États-Unis. Son album « Rich Slave » a culminé à la cinquième place du classement Billboard 200.

Le monde de la musique et du rap a pleuré sa mort sur les réseaux sociaux.

Que Dieu bénisse Dolph 🕊 Véritable rappeur indépendant de Memphis né à chicago. aimé par des millions de personnes. J’ai toujours montré de l’amour à chaque fois que je le voyais, c’est tragique que Dieu bénisse son père de famille – Chance The Rapper (@chancetherapper) 17 novembre 2021

L’un des messages qu’il a reçu était de son collègue Chance the Rapper : « Que Dieu bénisse Dolph, rappeur indépendant né à Chicago de Memphis. Aimé par des millions de personnes ».

L’avertissement de la police de Memphis

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn « CJ » Davis, a exhorté les gens à rester chez eux pendant l’enquête sur la mort par balle du rappeur Young Dolph.

« Ce soir, nous encourageons vivement tout le monde à rester à la maison s’ils n’ont pas à sortir », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse qu’il a donnée ce mercredi soir.

« Nous encourageons également vivement tout le monde à rester calme pendant que nous menons activement notre enquête », a-t-il ajouté.

Interrogé par d’éventuels suspects dans l’homicide, le chef de la police a déclaré qu’il était encore trop tôt pour indiquer cette information.

La police de Memphis demande aux gens de rester calmes et d’éviter de quitter leur domicile alors qu’ils enquêtent sur la fusillade dans laquelle le rappeur Young Dolph a été tué. C’est ce qui est connu jusqu’à présent https://t.co/cP30Kj8Gda – CNN en espagnol (@CNNEE) 18 novembre 2021

« Nous nous engageons à travailler avec la communauté pour arrêter les meurtres insensés », a-t-il promis.

Jim Strickland, maire de la ville de Memphis, a également regretté l’épisode. « La mort tragique par balle de l’artiste de rap Young Dolph est un autre rappel de la douleur qu’apportent les crimes violents », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le jeune Dolph a eu une adolescence et une jeunesse difficiles. Il a su s’entourer de personnes « compliquées », comme il l’a défini dans une interview qu’il a donnée en 2018 au Guardian.

« Ils m’ont inscrit depuis que j’ai 17, 18, 19 ans », a-t-il déclaré à cette époque. En 2017, il a été abattu en Californie. Il a reçu trois balles et a failli mourir dans un lit d’hôpital.

Young Dolph n’est pas le seul rappeur à être mort dans des circonstances violentes ces dernières années. Ajouter à la liste Pop Smoke, Ox, Rapper Bvlly, Tre Da Kid et Rapper Nipsey Hussle.

