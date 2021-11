Le rappeur Young Dolph abattu dans un magasin de biscuits – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les le rappeur Young Dolph a été abattu Mercredi dans un magasin de biscuits à Memphis, Tennessee et les autorités recherchent l’agresseur.

La police a tweeté qu’elle n’avait aucune information à divulguer sur un éventuel suspect dans la fusillade, qui s’est produite dans le Boutique de biscuits Makeda à proximité de l’aéroport international de Memphis.

La mort tragique par balle du rappeur Young Dolph est un rappel de la douleur que le crime organisé apporte », a déclaré le maire de Memphis, Jim Strickland, dans un communiqué.

Le rappeur était en ville depuis lundi rendre visite à une tante qui avait un cancer et distribuait également des dindes pour Thanksgiving, a déclaré Mareno Myers, la cousine de Young Dolph, a rapporté le Daily Memphian.

Il était à l’intérieur (de Makeda), et quelqu’un est juste entré et s’est suicidé », a déclaré Myers.

Pas plus tard que la semaine dernière, le magasin de cookies a publié une vidéo sur Instagram du rappeur faisant la promotion d’eux et disant qu’il y allait toujours quand il était à Memphis. Https://www.instagram.com/p/CV5zyw5Lt8N/embed/captioned/? Cr = 1 & v = 14 & wp = 584 & rd = https% 3A% 2F% 2Fwww.excelsior.com.mx & rp =% 2Ffuncion% 2Fyoung-dolph-rapper-homicide-united-states% 2F1483144 #% 7B% 22ci% 22 % 3A0% 2C% 22os% 22% 3A641.3999999761581% 2C% 22ls% 22% 3A508% 2C% 22le% 22% 3A509.7999999523163% 7D

Comme le rappeur de Los Angeles Nipsey Hussle, tué en 2019, Young Dolph avait été admiré par de nombreux pour son approche indépendante de l’industrie de la musique. Son label Paper Route Empire contrôlait sa musique.

Que Dieu bénisse Dolph », a tweeté Chance the Rapper. « Un vrai rappeur indépendant de Memphis né à Chicago. Aimé par des millions ».

Le rappeur de 36 ans est né à Chicago, son vrai nom était Adolph Thornton Jr. Il a déménagé à Memphis à l’âge de 2 ans, selon The Commercial Appeal.

Il a sorti de nombreuses mixtapes, à commencer par « Paper Route Campaign » de 2008 et plusieurs albums studio, dont son premier « King of Memphis » en 2016. Il a également collaboré sur d’autres mixtapes et albums avec ses collègues Key Glock, Megan Thee Stallion, TI, Gucci Mane, 2 Chainz et d’autres.Young Dolph a eu trois albums qui ont atteint le top 10 du Billboard 200, dont « Rich Slave ». 2020 qui a atteint la quatrième position.

Excelsior