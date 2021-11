Le rapport boursier GME de la SEC montre que les investisseurs croient en son histoire

Le 14 octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié un rapport qui tente d’expliquer la saga qui a fait monter GameStop (NASDAQ :GME) plus de 10 fois en prix cette année. Par exemple, l’action GME a pris fin le 31 décembre 2020 à 18,84 $ et se négociait à 208,64 $ à la mi-journée du 18 novembre.

Source : Northfoto / Shutterstock.com

De plus, à son plus haut cours de clôture le 27 janvier, GME a grimpé à 347,51 $ – un gain énorme de 18 fois par rapport à son prix du 31 décembre en moins d’un mois.

Le rapport de la SEC a quelques points intéressants à faire. Le rapport fait 44 pages, mais l’histoire de GME ne commence qu’à la page 15.

La chose surprenante, cependant, est que la SEC n’attache pas la hausse des actions GME à la couverture à découvert par les fonds spéculatifs. Le Financial Times a examiné les conclusions de la SEC et a noté que certains des faits et chiffres relatifs à la négociation de l’action sont « à couper le souffle ».

La couverture courte n’était pas le coupable

Par exemple, le nombre de personnes négociant des actions GameStop chaque jour a grimpé à près de 900 000 le 27 janvier. C’est à ce moment-là que le cours de l’action GME a culminé. Au cours de la dernière semaine de janvier, plus de 100 millions d’actions ont été négociées sur GameStop. Mais voici ce que le Financial Times a dit à propos des conclusions de la SEC :

« La SEC n’est pas si sûre que les gestionnaires de fonds spéculatifs humiliés se bousculant pour dénouer leurs paris ont vraiment fait grimper le titre, quoi que pensent les traders amateurs. »

Voici pourquoi ils disent cela. À la page 28 du rapport, la SEC juxtapose un graphique du volume de toutes les transactions à découvert par rapport au volume total des transactions sur les actions GME. Cela couvre la période fin janvier et début février lorsque le stock a bondi.

Le graphique, connu sous le nom de figure six et nommé « Activité d’achat des traders avec de grandes positions courtes dans GameStop, du 19 janvier au 5 février 2021 », est inclus ci-dessous. Vous pouvez voir que la zone orange des vendeurs à découvert est beaucoup plus petite que le volume total d’achat en bleu clair.

Le commentaire de la SEC est également important. Il a dit ceci à propos de la couverture courte des actions GME :

« … de tels achats ne représentaient qu’une petite fraction du volume d’achat global, et que les cours des actions GME ont continué à être élevés après que les effets directs de la couverture des positions courtes se soient estompés. »

En d’autres termes, les hedge funds n’ont pas fait grimper le titre GME lorsqu’ils ont racheté leurs positions courtes. Le titre a été poussé à la hausse par d’énormes volumes de traders longs.

Ce que cela signifie pour les investisseurs en actions GME

Le fait est que l’action GME a augmenté parce que les investisseurs aiment son histoire. Vous avez un nouveau PDG, un nouveau conseil d’administration, une nouvelle orientation pour l’entreprise et les finances qui semblent s’améliorer.

Comme je l’ai mentionné dans mon dernier article, GameStop devrait rebondir si ses ventes du troisième trimestre rebondissent. De plus, il est très proche de devenir un cash-flow libre (FCF) positif. Cela se produira avec juste une légère augmentation des ventes.

Les analystes s’attendent désormais à ce que GameStop atteigne 5,67 milliards de dollars de ventes cette année et 5,54 milliards de dollars l’année prochaine. Cela le place sur un rapport prix/ventes (P/S) de seulement 2,8 fois cette année.

De nombreuses autres actions ont des ratios P/S beaucoup plus élevés que celui-ci. De plus, une fois que GameStop produira un FCF positif, il augmentera probablement car les analystes lui attribuent une note plus élevée.

Dans l’état actuel des choses, cependant, la plupart des analystes ont des objectifs de prix beaucoup plus bas pour les actions GME. Seeking Alpha indique que la moyenne de quatre analystes est de 37 $ par action, bien inférieure à son prix actuel.

TipRanks indique qu’un analyste a écrit sur l’action au cours des 90 derniers jours. Cet analyste a un objectif de cours de 50 $ par action, toujours bien en deçà du cours de 208,64 $ du 18 novembre.

Il n’est pas surprenant que Wall Street soit toujours négatif sur le titre. Après tout, pratiquement tous les analystes et hedge funds se sont trompés jusqu’à présent. Le fait est que les investisseurs particuliers ont fait grimper le titre 10 fois et ont continué à maintenir son prix élevé. Jusqu’à présent, Wall Street est en train de perdre.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés (directement ou indirectement) dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.