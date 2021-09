Le rapport d’autopsie de Sidharth Shukla indique qu’aucune marque de blessure interne ou externe n’a été trouvée sur son corps, l’acteur a été inhumé

in

Les derniers rites de Sidharth Shukla seront célébrés au crématorium d’Oshiwara

Quelques heures après que la nouvelle soudaine de la disparition de l’acteur Sidharth Shukla a envoyé des ondes de choc dans la ville des guirlandes, sa famille a publié une déclaration demandant aux médias et à ses fans de respecter la vie privée de sa famille et de ses proches en deuil et de leur laisser leur espace pour pleurer leur grande perte. Shukla, 40 ans, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque. Il a été déclaré « amené mort » par l’hôpital Cooper de Mumbai.

Des rapports d’autopsie ont été effectués jeudi et cela suggère qu’aucune blessure n’a été trouvée sur son corps. L’autopsie des gagnants de Bigg Boss 13 menée à l’hôpital Cooper a également été mise sur écoute. Le médecin de l’hôpital, lors d’une analyse préliminaire, a déclaré qu’il n’y avait aucun acte criminel dans sa mort. Cependant, aucune opinion de ce type n’a été formulée dans le rapport d’autopsie et rien n’est concluant. Dans le rapport, aucune blessure externe ou interne n’a été trouvée.

Les viscères de Shukla ont été préservés et une étude histopathologique et un rapport d’analyse chimique éclaireront davantage la cause de sa mort. Sa famille n’a également soulevé aucun doute ni acte criminel.

L’équipe de relations publiques de Sidharth a publié une déclaration disant que les médias devraient respecter le fait qu’il était une personne privée et que ses proches devraient bénéficier de la même intimité pour pleurer sa perte. En demandant à ses fans et à ses médias de respecter et de se tenir aux côtés de la famille dans des moments si difficiles, ils ont demandé de « tracer une ligne » tout en faisant un reportage à ce sujet.

Les collègues de Shukla, les colocataires du Bigg Boss et des amis proches de Shehnaaz Gill à Asim Riaz ont été vus se précipiter chez lui pour se tenir avec la famille. Son corps avait quitté l’hôpital et avait été emmené directement au crématorium d’Oshiwara. Le dernier voyage de Sidharth Shukla impliquait les rituels Brahmakumari que l’acteur suivait.

Jaan Kumar Shanu, Shefali Jariwala, Abhinav Shukla, Paras Chhabra et Mahira Sharma sont quelques-uns des autres qui n’ont pas pu assister aux derniers rites de Sidharth. Seul un certain nombre de personnes étaient autorisées à pénétrer dans l’enceinte.

