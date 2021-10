Le rapport de dépistage avant-projet de 2016 pour Ben Simmons s’est avéré être parfait

Je suis allé à l’émission WIP Morning à Philadelphie pour parler de mon rapport de dépistage 2016 sur Ben Simmons (https://t.co/HXXmpSWCSJ) qui, malheureusement pour les 76ers, s’est avéré prémonitoire. pic.twitter.com/VAs7LgpjL7 – Jonathan Givony (@DraftExpress) 21 octobre 2021

À la suite de la dernière couche de la saga Ben Simmons, les fans ont revisité le rapport de dépistage avant-projet 2016 de Givony pour Simmons. À l’époque, Simmons était le premier choix présumé malgré une saison perdante à LSU. Il y avait des questions sur la maturité de Simmons, mais le rapport de reconnaissance de Givony s’est avéré particulièrement prophétique.

Il a écrit:

Le manque de compétitivité de Simmons dans des matchs cruciaux a soulevé des questions sur son personnage… Ceux qui le connaissent le mieux disent qu’il a besoin que les choses tournent autour de lui sur et en dehors du terrain et qu’il a souvent été fermé à l’entraînement ou à l’instruction.

Je veux dire, c’est assez juste d’après ce que nous avons vu. Simmons n’était pas un facteur dans les séries éliminatoires et est devenu plus passif à mesure que les enjeux augmentaient. Et il a pris les critiques de Doc Rivers et Joel Embiid comme une attaque personnelle au lieu d’une tentative de le rendre meilleur.

Givony a vraiment vu tout cela venir. Les fans de la NBA ont été impressionnés.