Le rapport de Durham poursuivra une «conspiration plus importante» impliquant la campagne d’Hillary Clinton, estime Nunes 10z viral

Le représentant californien Devin Nunes est « optimiste » quant au prochain rapport de John Durham et à ses implications pour les agents de la campagne d’Hillary Clinton 2016.

Dans une longue interview avec “Breitbart News Daily” de SiriusXM animée par Alex Marlow, le représentant a abordé plusieurs sujets et, parmi eux, le rapport Durham.

“J’ai probablement été le seul gars en Amérique à avoir confiance en John Durham”, a-t-il déclaré lors de l’émission de mercredi. “Je le dis depuis très longtemps, et c’est en grande partie parce qu’il a mené une enquête très fermée, contrairement à ce que vous avez vu avec [Robert] Mueller’s, et c’est une enquête comme ils devraient l’être, où vous n’avez pas de fuites vers les fausses sociétés de nouvelles.

L’enquête de Durham a conduit à l’inculpation par un grand jury de Michael Sussman – un avocat qui a récemment démissionné de Perkins Coie – pour avoir fait une fausse déclaration au Federal Bureau of Investigation (FBI). Sussman aurait menti au sujet de sa représentation de la campagne présidentielle de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton lorsqu’il a demandé une réunion avec l’avocat général du FBI pour accuser la Trump Organization de « communications secrètes » avec une banque russe.

« L’avocat électoral démocrate Marc Elias, une figure clé du canular de la ‘collusion russe’, s’est séparé du cabinet d’avocats Perkins Coie, avant la publication anticipée du rapport de l’avocat spécial John Durham sur les origines de l’enquête sur la Russie », Breitbart News signalé le 22 août.

Nunes a déclaré que les actes d’accusation du FBI pour avoir fait de fausses déclarations sont généralement “utilisés comme une accusation secondaire” en raison d’une confiance insuffisante dans les preuves pour condamner avec succès un suspect sur d’autres chefs d’accusation. La tromperie présumée de Sussman en se présentant comme un citoyen concerné dans sa demande de rencontre avec le FBI, a estimé Nunes, était un exemple classique de fausses déclarations au Bureau.

“Dans ce cas, c’est une définition par excellence d’un acte d’accusation de mensonge au FBI qui, je pense, est vraiment un slam dunk”, a déclaré le représentant de 47 ans, “et maintenant la question est de savoir si Durham peut obtenir le prochain set d’accusations, quel serait le complot le plus important ? Personne ne croit que Sussman et tous ces chats du FBI et de la campagne Clinton… n’étaient pas au courant, n’est-ce pas ? »

Il a accusé Sussman de se présenter comme “juste un gars qui se trouve être un avocat politique [who] là-dedans et dit: ‘Oh mon dieu, je suis juste un bon citoyen. Vous ne pouvez pas croire que toutes ces preuves que nous avons de Trump et de la Russie.

Mais Nunes a averti qu’il pourrait y avoir deux gros obstacles à l’enquête de Durham. L’un étant que les branches exécutives et législatives actuelles du gouvernement sont actuellement contrôlées par les démocrates et l’autre est le procureur général Merrick Garland qui est en charge du ministère de la Justice, qu’il a qualifié de “très dangereux” et “un hack pour Obama-Biden -L’équipe Harris.

“[The Durham investigation] a des implications pour le Parti démocrate », a-t-il déclaré. « Leurs meilleurs avocats ont été radiés du cabinet d’avocats Perkins Coie, il est donc clair que les partenaires de Perkins Coie savent qu’il y a un problème. Ce sont des personnages qui nous ont induits en erreur et ne nous ont pas donné toutes les informations au Congrès. Ils nous ont fait rouler lentement, et je parle de tous, de tous les [intelligence community] les gens, tous les gens de Clinton.

“Il nous a été très, très difficile de percer et de percer ce mystère sur la façon dont ils essayaient de lier la Russie aux républicains, puis cela a finalement conduit à la destitution de Trump et à de nombreuses poursuites bidon et fausses”, a-t-il déclaré.

Nunes a récemment exprimé sa crainte que Garland cherche à enterrer le rapport Durham.

Dans une interview avec Newsmax, Nunes a déclaré que le procureur général Garland “semble être une sorte de marionnette pour la gauche” et s’est demandé s’il “enterrait le rapport”.

Merrick Garland, le candidat de @JoeBiden au poste de procureur général, ne s’engagera pas explicitement à publier le rapport de John Durham sur les origines de l’enquête Trump-Russie. pic.twitter.com/dTooCqrDLG – Washington Examiner (@dcexaminer) 22 février 2021

En février, lors de son audience de confirmation, Garland a refusé de dire définitivement qu’il rendrait le rapport final de Durham accessible au public.