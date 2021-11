Le rapport de l’ASER plaide pour une réinvention de l’éducation

Cependant, le maintien de la culture des cours particuliers est de mauvais augure, en contradiction avec l’esprit de la Politique nationale d’éducation 2020.

Par Ashok Pandey

Le rapport annuel sur l’état de l’éducation (ASER) éclaire les éducateurs et les décideurs politiques depuis 2005. Une enquête nationale annuelle sur la capacité des enfants à lire le texte adapté à leur âge et à faire des calculs spécifiques au niveau informe les citoyens sur la progression de l’apprentissage dans le pays. L’exubérance de Wilima Wadhwa, directrice du Centre ASER, était palpable à partir d’une enquête téléphonique massive atteignant 76 706 ménages dans 17 184 villages, dans 581 districts de 25 États, trois UT et 7 299 écoles.

Cependant, le rapport (Rural) se concentre sur l’inscription, la migration, l’engagement dans des cours particuliers, l’acquisition de smartphones, le soutien institutionnel pour la fourniture de matériel d’apprentissage, la formation au protocole Covid – tous des éléments d’entrée essentiels. Le rapport indique que les inscriptions dans les écoles publiques en 2021 ont augmenté de cinq points de pourcentage par rapport aux chiffres de 2020 – en même temps, elles ont diminué de quatre points de pourcentage dans les écoles rurales privées. La causalité est manquante dans le rapport.

Le rapport cite l’affirmation des répondants selon laquelle la détresse financière a causé une augmentation des inscriptions dans les écoles publiques. C’est compréhensible. Cependant, une affirmation concomitante est que les installations disponibles dans les écoles publiques ont catalysé l’augmentation des inscriptions. Il nécessite une vérification indépendante. Les écoles publiques étaient fermées, alors quelles installations (repas de midi, matériel d’apprentissage, coaching, visites à domicile, bourses d’études, conseils) ont été fournies ?

La pandémie a accéléré le besoin de passer au numérique. Posséder un smartphone de base est un indicateur fort de la capacité d’accéder à l’éducation en ligne. Cependant, la disponibilité de la bande passante, la capacité de recharger des cartes de données et la possession ou le partage d’appareils sont des variables vitales affectant l’apprentissage. Le rapport de l’ASER suggère que le nombre d’enfants possédant des smartphones a doublé en 2021 par rapport à 2018.

Une conclusion troublante du rapport est qu’un nombre croissant d’étudiants, tant dans les écoles publiques que privées, optent pour des cours privés. On ne sait pas si cette tendance a été motivée par la fermeture des écoles, les inquiétudes des parents, l’émergence des bons samaritains et des modules d’apprentissage. Cependant, le maintien de la culture des cours particuliers est de mauvais augure, en contradiction avec l’esprit de la Politique nationale d’éducation 2020.

La fermeture des écoles et la réouverture partielle ont eu un impact négatif sur l’apprentissage. La chaîne de valeur de l’enseignement (TVC) comprenant des enseignants partageant des contenus, des étudiants écoutant, assimilant, soulevant des questions, travaillant en groupe, s’aidant et se valorisant, entreprenant des études complémentaires, appliquant des connaissances et résolvant des problèmes a beaucoup souffert. Alors que nous retournons en boitant à la réunion, prendre en compte les commentaires, l’enseignement adaptatif, la remédiation et le renforcement de la maîtrise seront les défis.

Il est instructif de noter que le nouveau rapport mondial publié par l’UNESCO intitulé « Réimaginer nos avenirs ensemble : un nouveau contrat social pour l’éducation » soulève trois questions pertinentes : (1) Que faut-il poursuivre (pratiques éducatives) ? (2) Que faut-il abandonner (quelque chose qui n’a pas fonctionné ou qui n’est pas susceptible de fonctionner dans l’environnement post-pandémique) ? (3) Qu’est-ce qui doit être réinventé de manière créative ? Les réponses à ces questions résident dans notre engagement à assurer une éducation de qualité pour chaque enfant tout au long de la vie et à renforcer l’éducation en tant que bien public commun. Le rapport de l’agence appelle à un nouveau contrat social basé sur l’équité d’inclusion, la coopération et la solidarité.

Madhav Chavan, co-fondateur de Pratham, s’est concentré sur l’apprentissage, l’engagement des étudiants et l’intégration à la normale dans nos contextes, ce qui est au cœur du débat. L’objectif final de l’éducation est de préparer les jeunes à affronter la vie et le travail, en intégrant les compétences, le caractère et le méta-apprentissage.

L’auteur, pédagogue, est directeur, Ahlcon Group of Schools, Delhi. Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.