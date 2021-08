ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

je

Il est difficile d’imaginer que le Gouverneur Andrew Cuomo puisse survivre au rapport dévastateur, le considérant comme un contrevenant en série à la loi sur le harcèlement sexuel, publié aujourd’hui par le procureur général de l’État de New York Letitia James et ses enquêteurs externes.

Le rapport conclut que le gouverneur a violé les lois fédérales et étatiques, ainsi que les règles de la chambre exécutive. Il a été résumé lors d’une conférence de presse ce matin par AG James et les deux enquêteurs, Joon Kim, un ancien procureur fédéral de premier plan, et Anne Clark, une avocate hautement expérimentée en matière d’emploi et de discrimination fondée sur le sexe.

Dans les moindres détails, James et les enquêteurs ont exposé les allégations de onze femmes différentes, toutes…