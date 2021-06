Le rapport d’enquête publique sur la sécurité des attentats à la bombe de Manchester Arena sera publié

UNE

Un rapport examinant la sécurité à Manchester Arena où 22 personnes ont été assassinées et des centaines ont été blessées dans un attentat suicide à la fin d’un concert d’Ariana Grande en mai 2017 devrait être publié.

Les audiences de l’enquête publique sur les circonstances qui ont précédé et entourant l’attaque sont en cours dans la ville depuis septembre de l’année dernière.

Le président de l’enquête, le juge à la retraite de la Haute Cour, Sir John Saunders, publie ses conclusions sur une base continue, divisée en trois volumes.

Un autre rapport suivra sur la réponse d’urgence et l’expérience de chacun de ceux qui sont morts, et enfin une analyse pour savoir si l’atrocité commise par Salman Abedi 22, aurait pu être évitée.

Son premier rapport au ministre de l’Intérieur Priti Patel sur les dispositions de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’arène sera publié jeudi à 14 heures.

Rapport dû sur la sécurité à la Manchester Arena / PA Media

Abedi, né à Manchester, d’origine libyenne, a traversé le hall City Room du lieu en direction des portes principales et a fait exploser son appareil chargé d’éclats d’obus, emballé dans son sac à dos bombé, à 22h31 le 22 mai, tout comme des milliers, dont de nombreux enfants, quitté le concert.

L’enquête a appris qu’il avait effectué trois voyages de reconnaissance sur le site, à côté de la gare ferroviaire de Manchester Victoria, avant son dernier voyage fatidique et les experts en sécurité ont estimé qu’il avait peut-être remarqué un angle mort de vidéosurveillance sur la mezzanine surélevée de la City Room. Abedi, vêtu de noir, s’est accroupi à l’étage pendant près d’une heure, priant de temps en temps, avant de se diriger vers le hall.

Un Christopher Wild inquiet, attendant avec son partenaire pour récupérer sa fille, s’est approché plus tôt d’Abedi à l’étage et lui a dit qu’il lui avait demandé ce qu’il y avait dans son sac à dos, mais il n’a pas répondu. Lorsqu’il a été encore plus pressé, Abedi lui a dit qu’il “attendait quelqu’un” et lui a demandé l’heure.

M. Wild a pensé qu’Abedi “nerveux” n’avait pas l’air à sa place et a fait part de ses inquiétudes vers 22h15 au steward de Showsec Mohammed Agha, qui gardait une sortie de secours, mais a déclaré à l’enquête qu’il se sentait “trompé”.

Il s’est écoulé encore huit minutes avant que M. Agha ne transmette ses inquiétudes à son collègue Kyle Lawler, car le premier n’avait pas de radio avec la salle de contrôle de la sécurité et ne croyait pas qu’il pouvait quitter son poste, selon l’enquête.

En témoignant, M. Lawler a déclaré qu’il avait un “mauvais pressentiment” en regardant Abedi mais ne l’a pas approché car il ne pensait pas avoir suffisamment de preuves et craignait également d’être qualifié de raciste.

Salman Abedi à la gare de Manchester Victoria / PA Media

Il a affirmé qu’il ne pouvait pas accéder à la salle de contrôle avec sa radio et a convenu qu’il avait simplement “abandonné” alors qu’il prenait position sur un pont piétonnier menant à la salle de la ville.

Deux experts indépendants en matière de sécurité ont déclaré aux audiences qu’ils ne croyaient pas que M. Agha, alors âgé de 19 ans, et M. Lawler, 18 ans, à l’époque, étaient correctement supervisés ou formés.

Les patrons de la Manchester Arena ont déclaré que les portes de sortie du foyer auraient pu être fermées dans “une minute ou deux” s’ils pensaient que cela était nécessaire, a également appris l’enquête. Les experts en sécurité ont déclaré « de manière réaliste » qu’Abedi aurait quand même fait exploser sa bombe mais qu’il y aurait eu moins de victimes.

L’enquête n’a entendu personne de l’exploitant du site SMG ou de son fournisseur de sécurité Showsec vérifié le niveau de la mezzanine pendant qu’Abedi était là après son arrivée à la gare de Victoria vers 20h30, bien qu’il soit répertorié comme une zone pour un “contrôle avant sortie ”.

Des officiers en uniforme de la police britannique des transports (BTP) ont été chargés de patrouiller dans la station, y compris dans la salle de la ville, mais lorsque la bombe a explosé, il n’y en avait pas dans le foyer malgré les instructions selon lesquelles un officier devrait y être placé à la fin du concert.

Salman Abedi arrivant à la gare de Manchester Victoria / PA Media

Il est également apparu que deux agents du BTP avaient pris une pause de deux heures « inacceptable », y compris un trajet en voiture pour acheter des brochettes, sans aucun officier de service à ce moment-là. prendre position dans la salle de la ville.

Jeudi, Sir John devrait également donner ses recommandations sur le soi-disant Protect Duty du gouvernement, actuellement en cours de consultation, qui en ferait une obligation légale pour les lieux de protéger les personnes dans les espaces publics.

Les propositions s’appuient sur la loi de Martyn, réclamée par Figen Murray, mère de la victime d’Arena Martyn Hett, 29 ans, qui, entre autres, fait campagne pour que les sites et les autorités locales aient des plans d’action contre les attaques terroristes.