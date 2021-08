Le rapport des communications par satellite de l’iPhone 13 n’est pas une raison de s’énerver

in

Lorsque l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a suggéré hier la possibilité de capacités de communication par satellite pour l’iPhone 13, cela peut sembler excitant. La réalité, cependant, est que ce n’est pas le cas – du moins, pas pour la plupart d’entre nous.

Ce n’est pas seulement parce qu’Apple n’active peut-être pas la technologie, mais même si c’est le cas, la plupart d’entre nous ne l’utiliseront jamais.

Que sont les téléphones satellites ?

Un téléphone satellite est un type spécial de téléphone mobile qui se connecte aux satellites plutôt qu’aux tours de téléphonie cellulaire. Ils se connectent généralement à des satellites de communication en orbite terrestre basse (LEO) qui tournent autour de la Terre, un peu comme les GPS. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, il devrait toujours y en avoir au moins un à portée de main à un moment donné.

Les téléphones satellites sont principalement utilisés dans deux situations. D’abord à bord de navires de haute mer, allant des yachts aux pétroliers. Deuxièmement, par ceux qui visitent des régions très reculées de la planète comme la forêt amazonienne.

Les appareils personnels les plus simples conçus pour se connecter aux satellites LEO sont les localisateurs d’urgence. Ceux-ci combinent des capacités GPS avec la possibilité de transmettre leur position aux services d’urgence, afin que quelqu’un qui rencontre des problèmes dans une région éloignée puisse demander de l’aide.

Les plus sophistiqués offrent des capacités de messagerie texte, et les téléphones satellites complets prennent également en charge les appels vocaux.

Rapport de communication satellite iPhone 13

Le rapport de Kuo indique que l’iPhone 13 comprend une puce de modem bande de base Qualcomm X60, qui inclut des capacités de communication par satellite LEO. Si cela est exact, cela signifie que le prochain iPhone aura la capacité matérielle d’agir comme un téléphone satellite.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que l’entreprise choisira de le prendre en charge dans le logiciel. Il se peut qu’Apple utilise simplement une puce radio multifonction qui inclut cette capacité, avec l’intention de l’activer à une date ultérieure.

Même s’il est activé dès le lancement, il est peu probable que la plupart d’entre nous passent un jour un appel satellite iPhone 13 – et c’est parce que le service est cher, conçu uniquement pour les emplacements éloignés, pas pour une utilisation dans des zones peuplées.

Il existe deux sociétés offrant un service de téléphonie par satellite, Iridium et Globalstar. Le rapport suggère qu’Apple s’associe à ce dernier.

Les forfaits Globalstar commencent à 8,95 $/mois pour un seul message texte par jour, passant à 34,95 $/mois pour des messages illimités. L’ajout d’appels vocaux commence à 79,99 $/mois pendant 150 minutes et atteint un maximum de 199,99 $/mois pour les appels illimités. Notez que vous auriez toujours besoin d’un forfait de données séparé même si vous prévoyiez d’utiliser les capacités satellite de l’iPhone 13 pour la voix et les textes.

Là où cela pourrait s’avérer intéressant, c’est pour les propriétaires de yachts et les aventuriers, qui n’auraient plus besoin de transporter un téléphone satellite séparé. À la place, ils pourraient utiliser un iPhone 13 comme un smartphone normal dans la vie de tous les jours et un téléphone satellite dans des zones reculées. Si c’est vous, cela pourrait bien s’avérer une excellente raison d’en acheter un ; pour le reste d’entre nous, pas tellement.

