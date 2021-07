Le rapport détaille comment Alaska Airlines utilise l’IA pour mieux cartographier les itinéraires de vol et économiser du temps et du carburant

Survoler la chaîne des Cascades dans l’État de Washington. (Photo . / Kurt Schlosser)

Si vous avez déjà regardé par la fenêtre d’un avion de ligne ou suivi votre vol alors qu’il se déplace dans le ciel sur l’écran vidéo animé devant vous, vous vous êtes peut-être demandé comment les pilotes savent même quelle direction prendre. Des planificateurs de vol humains qualifiés s’occupent de tout cela – et maintenant ils reçoivent l’aide de l’intelligence artificielle.

Dans une nouvelle histoire cette semaine, Fortune explique comment Alaska Airlines, basée à Seattle, est pionnière dans l’utilisation de logiciels pour mieux prévoir la météo et le trafic aérien et aider les planificateurs de vol à tracer les itinéraires. La technologie, appelée Flyways, est conçue par la startup Airspace Intelligence basée à Palo Alto, en Californie, dont le site Web dit seulement que c’est «l’avenir du contrôle de vol».

Fortune rapporte que l’Alaska a utilisé l’IA aux côtés de ses planificateurs de vol au cours de la dernière année, depuis le nouveau siège social de la société à SeaTac, au sud de Seattle, appelé “The Hub”. L’essai a permis de réaliser d’importantes économies de carburéacteur et de réduire les émissions de dioxyde de carbone, et d’améliorer la ponctualité. Et maintenant, l’Alaska sera la première compagnie aérienne à utiliser le logiciel plus largement alors qu’elle déploie le système pour aider à répartir tous ses vols – plus de 1 000 départs quotidiens – dans les 48 États inférieurs.

“Cela change la donne pour l’aviation comme Google Maps et Waze l’ont été pour la conduite”, a déclaré au magazine Pasha Saleh, directeur des opérations aériennes de l’Alaska.

L’IA aide principalement parce qu’elle peut créer des itinéraires personnalisés plus rapides qui permettent aux compagnies aériennes d’éviter les itinéraires prédéfinis utilisés pour voler entre les points de cheminement de navigation – ce que Fortune appelle “les autoroutes dans le ciel”. Les régulateurs doivent déterminer la route qu’un vol va emprunter en tenant compte de nombreux facteurs, tels que les prévisions météorologiques et de vent, les restrictions d’espace aérien, les rapports de turbulence, etc. Le plan de vol déposé par la FAA de chacun des autres avions dans le ciel et la façon dont tous interagissent ont également un impact sur les voyages.

Flyways, une collection de différents modules d’apprentissage automatique reliés entre eux, peut prédire la formation des systèmes météorologiques, calculer la position probable d’autres avions dans le ciel et créer des itinéraires personnalisés pour réagir à tous les facteurs. Et il peut le faire en quelques secondes, dit Fortune, en donnant la priorité aux itinéraires les plus économes en carburant sur toute une flotte d’avions.

Selon le rapport, la startup a fini par travailler avec l’Alaska parce que la compagnie aérienne était la plus réceptive à l’essai de la technologie. Parmi les principaux concurrents figurent le logiciel de régulation des vols commercialisé par Boeing et sa filiale Jeppesen, appelé JetPlanner Pro.

