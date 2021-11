Le rapport détaille la promesse d’Aston Villa à Gerrard avant la sortie des Rangers et la conclusion d’un accord record

Photo de Ian MacNicol/.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, s’est vu promettre un énorme budget à Aston Villa alors qu’il se prépare à remplacer Dean Smith.

C’est selon le Daily Record, qui affirme que Gerrard recevra un énorme fonds à dépenser dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les propriétaires Nassef Sawiris et Wes Edens ont beaucoup d’argent derrière eux et sont prêts à soutenir Gerrard immédiatement avec de nouvelles recrues.

Villa a dépensé de l’argent sur Emi Buendia, Danny Ings et Leon Bailey au cours de l’été, mais va maintenant donner encore plus à Gerrard.

Qui sait, peut-être que Gerrard essaie même de faire un raid sur les Rangers pour quelques signatures ?

La sortie des Rangers de Gerrard lui rapportera énormément d’argent à la Villa

Le rapport ajoute que Gerrard deviendra le manager le mieux payé de l’histoire d’Aston Villa une fois son déménagement terminé.

Plus que Dean Smith, plus que Steve Bruce, Roberto Di Matteo, Tim Sherwood, Paul Lambert, Alex McLeish, Martin O’Neill et bien d’autres.

C’est une grande démonstration de foi de Villa, qui a rapidement fait comprendre que Gerrard était leur homme et un accord record le montre.

Certains peuvent être surpris que Gerrard s’éloigne des Rangers, mais Christian Purslow est un facteur clé ici.

Il est à noter que Gerrard et le directeur général de Villa Purslow entretiennent d’excellentes relations depuis leur séjour à Liverpool.

Purslow soutiendra Gerrard à long terme, ce qui signifie que les Rangers sont sur le point de perdre leur manager, ce à quoi ils ne pouvaient pas s’attendre il y a une semaine.

