Alors que certains produits Apple sont réparés directement dans les Apple Store, Apple sous-traite bon nombre de ses réparations Mac à des fournisseurs tiers, y compris CSAT Solutions basé à Houston, au Texas. Aujourd’hui, un nouveau rapport d’Insider met en lumière ce que les travailleurs décrivent comme des conditions de type « sweatshop » à l’intérieur des installations de Houston, avec des journées de 13 heures, une climatisation cassée et des attentes irréalistes.

Pour le rapport, Insider s’est entretenu avec un certain nombre d’employés de CSAT Solutions connaissant l’installation de Houston où les ordinateurs d’Apple sont réparés. Les travailleurs qui ont parlé à Insider ont comparé l’expérience de CSAT Solutions à un « sweatshop » et l’un d’entre eux a même dit que les techniciens sont comparables à des « esclaves ».

Comme cinq travailleurs actuels et cinq anciens l’ont dit à Insider, les employés réparent les gadgets jusqu’à 13 heures par jour. La climatisation du bâtiment du nord-ouest de Houston, où les techniciens réparent les ordinateurs Apple, fonctionne rarement pleinement, ont déclaré les travailleurs. CSAT Solutions demande donc aux employés d’apporter des ventilateurs personnels. Les téléphones portables et les bavardages inactifs sont interdits, ont déclaré les travailleurs. Les travailleurs ont également déclaré qu’il n’y avait pas assez de salles de bains, et un technicien de réparation actuel a déclaré qu’elles sentaient « dégoûtant ».

Les techniciens seraient chargés d’effectuer chaque réparation en moins d’une heure, ce que les employés ont déclaré « impossible à maintenir ».

“‘Sweatshop’ serait la façon n°1 de décrire CSAT”, a déclaré à Insider un responsable qui y a travaillé pendant quatre ans. « Les gens courent partout. Les gens se font crier dessus. C’est beaucoup de chaos quand vous entrez.

En outre, Apple augmenterait sa dépendance vis-à-vis des solutions CSAT, élargissant son partenariat au-delà des réparations Mac au remplacement de la batterie et à la « relance des unités mortes ». Dans un communiqué, Apple a déclaré qu’il maintenait ses fournisseurs et partenaires aux “normes les plus élevées de l’industrie” et effectuait régulièrement des visites pour inspecter les conditions de travail :

“Nous respectons les normes les plus élevées de l’industrie et évaluons régulièrement nos fournisseurs pour nous assurer qu’ils s’y conforment”, a déclaré le porte-parole. « Nous avons entrepris trois évaluations au CSAT à Houston ces dernières années, et les membres Apple visitent régulièrement le site. Nous prenons toutes les allégations au sérieux et enquêterons. Comme toujours, notre objectif est de nous assurer que tout le monde dans notre chaîne d’approvisionnement est protégé et traité avec dignité et respect. »

Les employés qui ont parlé à Insider ont corroboré que les auditeurs d’Apple visitent effectivement CSAT Solutions, mais que les employés ont pour instruction de «faire certaines tâches différemment» lorsque les auditeurs sont là pour éviter tout problème potentiel. On ne sait pas quel pourcentage de réparations Mac CSAT Solutions effectue pour Apple.

Le rapport complet d’Insider mérite d’être lu et peut être trouvé ici. Le rapport approfondit les conditions de travail au sein de CSAT Solutions à Houston, ainsi que des détails sur la façon dont l’entreprise est perçue par les travailleurs et le reste de la ville, et plus encore.

