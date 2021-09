Le rapport détaille les numéros d’abonnés Apple TV +, pourquoi Apple a abandonné les plans pour un dongle de streaming à faible coût

Un nouveau rapport de grande envergure de l’Information offre aujourd’hui un aperçu des coulisses des opérations d’Apple TV +. Le rapport indique qu’Apple cherche à augmenter sa production d’émissions de télévision et de films originaux à “au moins une par semaine” en 2021, alors qu’il prévoit également de dépenser plus de 500 millions de dollars pour le marketing de TV+ cette année.

Le rapport comprend également de nouveaux détails sur les plans abandonnés d’Apple pour un accessoire de dongle matériel Apple TV à faible coût…

Bien qu’Apple ne communique pas le nombre d’abonnés à TV+, une “personne connaissant les chiffres” a déclaré à The Information qu’une estimation d’environ 40 millions d’abonnés était “à peu près exacte à partir de cet été”. Environ la moitié de ces abonnés paient pour le service, tandis que l’autre moitié profite d’essais gratuits.

Apple prévoit de dépenser 500 millions de dollars pour le marketing de TV+ cette année, selon le rapport, mais une information intéressante est qu’elle refuse de lancer des campagnes publicitaires payantes sur Facebook et Instagram. Vraisemblablement, il s’agit d’une extension de la relation controversée entre les dirigeants de Facebook et d’Apple. Apple prévoit d’utiliser une partie de ce budget marketing pour apporter un bouton TV+ dédié aux télécommandes d’autres fabricants, similaire à son accord existant avec Roku.

Quant au dongle à bas prix, le rapport explique que Tim Twerdahl était le cadre d’Apple en charge d’un tel produit. Twerdahl a rejoint Apple en 2017 après des passages chez Amazon, Roku et Netflix pour diriger le marketing des produits Apple pour la maison et l’audio. Twerdahl aurait cru qu’un dongle Apple TV à bas prix “rendrait beaucoup plus abordable pour les gens d’accéder au service de streaming vidéo d’Apple”.

Twerdahl aurait été rejeté par d’autres dirigeants d’Apple, Greg Joswiak et Phil Schiller :

Mais deux responsables marketing d’Apple de longue date, Greg Joswiak et Phil Schiller, ont annulé Twerdahl, a déclaré la personne familière avec les discussions. Ils ne voulaient pas qu’Apple se lance dans la fabrication d’appareils bon marché et à faible marge, et ils craignaient que le fait d’y apposer la marque Apple ne ternisse sa réputation de fabricant de produits haut de gamme. En fin de compte, Apple a décidé qu’il était à l’aise de développer une application pour Apple TV+ qui fonctionnait sur des produits matériels de Samsung, Roku, Amazon et autres, même s’ils étaient relativement peu coûteux.

Twerdahl a accordé un certain nombre d’interviews à la presse après le lancement de la nouvelle Apple TV 4K plus tôt cette année, mais le rapport d’aujourd’hui de The Information indique qu’il a depuis quitté Apple « ces derniers mois ».

Quant à l’intérêt souvent répandu d’Apple pour l’acquisition d’un studio ou la conclusion d’un accord avec la NFL, le rapport d’aujourd’hui dit :

Alors qu’Apple a envisagé d’acheter des studios ou des droits sur le sport, cela n’a jamais été un concurrent sérieux, selon des personnes familières avec les discussions. Bien qu’il ait eu des discussions avec MGM sur l’acquisition du studio, Apple n’a jamais proposé d’offre spécifique pour celui-ci (Amazon a depuis accepté de payer 8,5 milliards de dollars pour MGM). Lors de discussions avec la NFL, l’offre d’Apple pour les droits sur le package de football Sunday Ticket de la ligue était d’environ 900 millions de dollars par an, moins que l’accord de 1,5 milliard de dollars par an que DirecTV avait accepté pour le package des années auparavant (l’appel d’offres pour l’accord actuel est en cours) .

Le rapport complet de The Information est disponible ici.

